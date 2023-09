Il capo spaziale indiano non è turbato dall'apparente missione della fine della luna

Il capo spaziale indiano, S. Somanath, ha espresso soddisfazione per la probabile conclusione della missione lunare del paese poiché i tentativi di riconnettersi con il rover lunare non hanno avuto successo. Ad agosto, l’India era riuscita a far atterrare una navicella sulla Luna, diventando la quarta nazione a farlo. Il rover, chiamato Pragyan, che significa "Saggezza" in sanscrito, ha condotto rilevamenti vicino al polo sud della Luna prima di essere spento prima delle due settimane di notte lunare. L'Indian Space Research Agency sperava di riattivare il rover una volta tornata la luce del giorno, ma la comunicazione non è stata ristabilita.

Nonostante la potenziale perdita di contatto, Somanath ha dichiarato che il rover aveva portato a termine i compiti previsti. L’India ha portato avanti costantemente il suo programma spaziale ed è riuscita a raggiungere traguardi impressionanti pur mantenendo un budget relativamente basso. Il paese utilizza le tecnologie esistenti e impiega ingegneri altamente qualificati a salari inferiori rispetto ai loro omologhi internazionali. I risultati precedenti includono l'invio di una missione in orbita su Marte nel 2014 e i piani per una missione con equipaggio nell'orbita terrestre entro il prossimo anno.

La recente missione lunare dell’India segue una battuta d’arresto nel 2019, quando il suo predecessore si schiantò durante la discesa finale. Tuttavia, il riuscito atterraggio di agosto ha segnato un risultato significativo per il programma spaziale del Paese. Sebbene finora gli sforzi per riconnettersi con il rover non abbiano avuto successo, l’India rimane ottimista riguardo ai suoi futuri sforzi spaziali.

