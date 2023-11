Nuovo numero di contatto di emergenza rilasciato in Nepal dopo il potente terremoto che ha causato vittime

All’indomani del devastante terremoto che ha colpito il Nepal, il governo indiano è intervenuto rapidamente per fornire assistenza alle persone colpite dal disastro. Il terremoto, di magnitudo 6.4 della scala Richter, costò tragicamente la vita a oltre 150 persone. In risposta, l’Ambasciata dell’India a Kathmandu ha rilasciato un nuovo numero di contatto di emergenza per gli indiani che necessitano di assistenza urgente.

L'Ambasciata si è rivolta a Twitter per condividere queste informazioni vitali, esortando le persone a mettersi in contatto se hanno bisogno di qualsiasi forma di aiuto. Il numero di contatto di emergenza designato è +977-9851316807 e servirà come ancora di salvezza per coloro che cercano disperatamente aiuto.

Sebbene il terremoto abbia causato danni significativi e perdite di vite umane, è incoraggiante vedere i paesi vicini farsi avanti per sostenere il Nepal in questo momento difficile. Fornendo un numero di contatto facilmente accessibile, il governo indiano mira a garantire che i suoi cittadini in Nepal ricevano assistenza e sostegno tempestivi.

