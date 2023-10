Una tecnologia di elaborazione dei dati di immagini costruita in India consente scoperte di galassie lontane

Una tecnologia di elaborazione dei dati di immagine sviluppata in India ha svolto un ruolo cruciale nelle scoperte fatte dal telescopio MeerKAT, situato nel deserto sudafricano. Questa tecnologia pionieristica, nota come Automated Radio Telescope Image Processing Pipeline (ARTIP), è stata sviluppata dalla società di consulenza tecnologica globale Thoughtworks nei loro uffici a Bangalore e Pune.

Il telescopio MeerKAT, composto da 64 antenne, funge da precursore del telescopio Square Kilometer Array (SKA) e offre sensibilità e capacità di rilevamento del cielo significativamente migliorate rispetto ai telescopi esistenti. ARTIP è stato determinante nel MeerKAT Absorption Live Survey (MALS), automatizzando l'elaborazione dei dati, la segnalazione, la calibrazione e l'imaging.

Uno dei principali ricercatori coinvolti in questa collaborazione è Neeraj Gupta del Centro interuniversitario di astronomia e astrofisica (IUCAA) di Pune. La perfetta integrazione di ARTIP con MeerKAT ha consentito l'elaborazione di oltre 1 PB di dati, portando a scoperte rivoluzionarie, come il rilevamento del radicale idrossile (OH) e l'identificazione di enormi atomi di idrogeno in una galassia distante.

ARTIP è una pipeline altamente configurabile e personalizzabile progettata specificamente per l'elaborazione dei dati MeerKAT ma può essere utilizzata anche per dati prodotti da altri telescopi. Si compone di quattro sotto-pipeline, tra cui pipeline di calibrazione, imaging cubico e imaging continuo, insieme a una pipeline di diagnostica per l'analisi dei dati e il controllo della qualità.

Oltre al suo contributo allo sviluppo ARTIP, Thoughtworks partecipa attivamente al futuro sviluppo del software per il telescopio SKA e collabora con istituti scientifici per ricercare e costruire prototipi per l'elaborazione e l'analisi dei dati su larga scala.

Sfruttando strumenti e pratiche contemporanei di ingegneria del software, ARTIP ha consentito scoperte significative e portato benefici all'intera comunità astronomica. Il successo di questa collaborazione è testimoniato dalla pubblicazione dei risultati del MALS sulla rivista astronomica internazionale Proceedings of Science.

Fonte:

– Chhaya Dhanani, Pensieri

– Atti della scienza