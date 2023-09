Il sito di atterraggio Chandrayaan-3: il dibattito tra India e Cina

Il recente successo dell'India nell'atterraggio della navicella spaziale Chandrayaan-3 vicino al polo sud lunare ha scatenato una rivalità con la Cina. Tuttavia, un eminente scienziato cinese, Ouyang Ziyuan, sostiene che il sito di atterraggio dell'India non si trova al polo sud lunare come affermato. Secondo Ziyuan, il sito di atterraggio di Chandrayaan-3 a 69 gradi di latitudine sud non è affatto vicino al polo, che è definito tra 88.5 e 90 gradi.

Mentre l'India ha battuto il record della Cina per l'atterraggio lunare più meridionale, Ziyuan sostiene che il Chandrayaan-3 era a 619 chilometri (385 miglia) di distanza dalla regione polare. Sottolinea inoltre la superiorità tecnologica della Cina nel suo programma spaziale, sottolineando che la Cina è in grado di inviare orbiter e lander direttamente nell’orbita di trasferimento Terra-Luna dal 2010.

Nonostante queste affermazioni, è innegabile che Chandrayaan-3 sia andato più a sud di qualsiasi altro veicolo spaziale. Attualmente, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta tentando di stabilire un contatto con il lander Vikram di Chandrayaan-3 e il rover Pragyan. L'ISRO continuerà questi tentativi fino al prossimo tramonto sulla Luna, previsto per il 6 ottobre.

La rivalità tra India e Cina va oltre gli sbarchi sulla Luna. Entrambi i paesi sono in lizza per il dominio nell’esplorazione spaziale, con l’intenzione di inviare astronauti sulla Luna per la prima volta dopo decenni. Il Chang'e 4 cinese, che atterrò sul lato nascosto della Luna nel 2019, toccò a 45 gradi sud. In confronto, una sonda della NASA senza equipaggio, la Surveyor 7, raggiunse la luna a circa 41 gradi sud nel 1968.

La competizione tra India e Cina nello spazio evidenzia la crescente importanza dell’esplorazione lunare. Mentre questi paesi ampliano i confini della tecnologia e della conoscenza, la corsa alla luna continua ad affascinare il mondo.

