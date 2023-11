Uno studio scopre che i ratti hanno la capacità di immaginare e navigare in ambienti virtuali

I ratti sono più che semplici creature guidate dall'istinto; secondo un nuovo studio, possiedono anche la capacità di pensare oltre l’ambiente circostante e di visualizzare eventi sia nello spazio che nel tempo. Questa affascinante scoperta li avvicina agli esseri umani in termini di capacità cognitive.

I ricercatori dell’Howard Hughes Medical Institute (HHMI) hanno deciso di indagare se i ratti potessero usare la loro immaginazione per navigare in ambienti di realtà virtuale (VR), in modo simile a come gli esseri umani si trasportano mentalmente in luoghi diversi. Il team ha sviluppato un'interfaccia cervello-macchina che ha permesso loro di monitorare l'attività cerebrale dei ratti nell'ippocampo, la regione responsabile della memoria spaziale e della navigazione.

Mappando i movimenti immaginari dei ratti nell'ambiente VR, i ricercatori hanno creato un "dizionario del pensiero" che collegava modelli specifici di attività cerebrale a diversi luoghi nello spazio virtuale. I ratti, posizionati su un tapis roulant sferico, erano in grado di navigare nel mondo della realtà virtuale senza muoversi fisicamente. Ciò ha permesso ai ricercatori di dimostrare che i ratti potevano intenzionalmente e volontariamente immaginare di spostarsi in luoghi particolari per ottenere ricompense.

Le scansioni neurali hanno rivelato che i ratti attivavano rappresentazioni di luoghi nell’ambiente senza essere fisicamente presenti. Erano in grado di proiettarsi mentalmente in luoghi distanti. Ciò suggerisce che i ratti potrebbero anche possedere la capacità di immaginare scenari futuri o ricordare eventi passati, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il funzionamento interno delle loro menti.

È interessante notare che lo studio ha scoperto che gli animali potevano imparare a immaginare di muoversi nell’ambiente VR con un allenamento minimo e sostenere la loro attività mentale per circa 10 secondi. Questa capacità di attenzione estesa ha sorpreso i ricercatori, sfidando la comprensione convenzionale della concentrazione limitata di un ratto.

Questa ricerca innovativa non solo amplia la nostra conoscenza sulla cognizione dei ratti, ma apre anche nuove opportunità per studiare l’immaginazione e la formazione della memoria negli animali. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, invitano a esplorare ulteriormente le capacità cognitive delle creature non umane e forniscono informazioni sui meccanismi dell’immaginazione spaziale.

FAQ

I ratti possono immaginare e navigare in ambienti di realtà virtuale?

Sì, uno studio condotto dall'Howard Hughes Medical Institute ha scoperto che i ratti hanno la capacità di navigare mentalmente negli ambienti di realtà virtuale usando la loro immaginazione.

Quale parte del cervello è responsabile di questa capacità?

L’ippocampo, una regione del cervello associata alla memoria spaziale e alla navigazione, è responsabile di consentire ai ratti di immaginare e navigare in ambienti virtuali.

Quale metodo hanno utilizzato i ricercatori per studiare l’immaginazione dei ratti?

I ricercatori hanno utilizzato un'interfaccia cervello-macchina combinata con la tecnologia della realtà virtuale per monitorare l'attività cerebrale dei ratti e mappare i loro movimenti immaginari nell'ambiente virtuale.

I ratti hanno la capacità di ricordare eventi passati o visualizzare scenari futuri?

Anche se lo studio suggerisce che i ratti potrebbero avere la capacità di ricordare eventi passati e immaginare scenari futuri, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la portata delle loro capacità cognitive in queste aree.