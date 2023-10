Lo scioglimento accelerato della calotta glaciale dell'Antartide occidentale: una sfida per le comunità costiere

Il riscaldamento dell’Oceano Antartico sta causando lo scioglimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale a un ritmo allarmante, portando a un aumento accelerato del livello del mare che avrà conseguenze significative per le comunità costiere di tutto il mondo. Questa è la scoperta principale di una nuova ricerca condotta da un team di scienziati del British Antarctic Survey e della Northumbria University.

La calotta glaciale dell'Antartide occidentale è composta da ghiacciai interconnessi formati da nevicate tutto l'anno. I bordi galleggianti di questa calotta glaciale, noti come piattaforme di ghiaccio costiere, svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei ghiacciai. Tuttavia, l’oceano sta sciogliendo queste piattaforme di ghiaccio dal basso, provocandone l’assottigliamento e aumentando la velocità con cui l’acqua dolce viene scaricata nell’oceano.

Lo studio si è concentrato sul settore vulnerabile della calotta glaciale, in particolare sul Mare di Amundsen, e ha utilizzato un modello oceanico regionale per prevedere i cambiamenti nello scioglimento della piattaforma di ghiaccio fino al 2100. I ricercatori hanno eseguito simulazioni multiple utilizzando diversi scenari per la combustione di combustibili fossili, che vanno dal da uno scenario migliore in linea con l’accordo di Parigi a uno scenario peggiore incontrollato.

Indipendentemente dalla traiettoria delle emissioni, i risultati hanno indicato un rapido aumento del riscaldamento degli oceani e dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nel corso del 21° secolo. Anche nello scenario migliore, che mira a limitare il riscaldamento a 1.5°C, il tasso storico di scioglimento sarebbe triplicato. Sorprendentemente, c’è stata poca differenza nei tassi di scioglimento tra gli scenari fino al 2045, il che implica che un riscaldamento e uno scioglimento significativi saranno praticamente inevitabili nei prossimi decenni.

Il rafforzamento delle correnti oceaniche, che trasportano acqua calda dalle profondità dell’oceano alle piattaforme di ghiaccio meno profonde, sta determinando un riscaldamento e uno scioglimento accelerati del Mare di Amundsen. Sebbene l’impatto preciso sull’innalzamento del livello del mare non possa essere determinato senza tenere conto di altri fattori, come il flusso dei ghiacciai e l’accumulo di neve, è chiaro che l’aumento dello scioglimento della piattaforma di ghiaccio contribuirà alla velocità dell’innalzamento del livello del mare.

La calotta glaciale dell’Antartide occidentale rappresenta già una parte sostanziale dell’innalzamento globale del livello del mare, perdendo circa 80 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno. Sebbene l’esatta entità e il tasso di scioglimento rimangano incerti, è noto che la calotta glaciale ha il potenziale di causare fino a 5 metri di innalzamento del livello del mare.

FAQ

D: In che modo il riscaldamento dell’Oceano Antartico influisce sulla calotta glaciale dell’Antartide occidentale?

R: Il riscaldamento dell’Oceano Meridionale scioglie le piattaforme di ghiaccio della calotta glaciale dell’Antartide occidentale dal basso, facendole assottigliare. Ciò, a sua volta, aumenta lo scarico di acqua dolce nell’oceano e porta all’innalzamento del livello del mare.

D: La riduzione delle emissioni di carbonio può rallentare lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio?

R: La ricerca suggerisce che anche nello scenario migliore, in cui il riscaldamento è limitato a 1.5°C, ci sarà comunque un aumento significativo dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio. Tuttavia, la riduzione delle emissioni di carbonio può aiutare a mitigare alcuni dei peggiori effetti del cambiamento climatico nel lungo termine.

D: Di quanto aumenterà il livello del mare a causa dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio?

R: Lo studio non ha fornito una stima esatta dell’innalzamento del livello del mare. Tuttavia, ha riconosciuto che l’aumento dello scioglimento della piattaforma di ghiaccio contribuirà all’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare, il che comporta rischi significativi per le comunità costiere.

D: Cosa si può fare per affrontare le sfide poste dall’innalzamento del livello del mare?

R: L’adattamento all’innalzamento del livello del mare e la protezione delle comunità costiere vulnerabili richiederanno una combinazione di strategie, tra cui la pianificazione per il futuro innalzamento del livello del mare, l’attuazione di misure di protezione ove fattibile e la considerazione delle opzioni di ricollocazione ove necessario. Costruire la resilienza e intraprendere azioni proattive sono fondamentali per affrontare questa complessa questione.