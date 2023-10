Una nuova ricerca mostra che lo scioglimento accelerato della calotta glaciale dell’Antartide occidentale porterà ad un aumento del livello del mare

By

Comprendere l'impatto dello scioglimento provocato dagli oceani sulle comunità costiere

Un recente studio condotto dai ricercatori del British Antarctic Survey rivela risultati allarmanti sul futuro della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. Indipendentemente dai nostri sforzi per ridurre le emissioni di carbonio, il ritmo con cui il riscaldamento dell’Oceano Antartico scioglie la calotta glaciale accelererà in modo significativo nel corso del 21° secolo, determinando un sostanziale aumento del livello del mare. Ciò ha implicazioni disastrose per le comunità costiere di tutto il mondo.

La calotta glaciale dell'Antartide occidentale è una vasta distesa di ghiaccio terrestre costituita da ghiacciai interconnessi. Agendo come forza stabilizzatrice, le piattaforme di ghiaccio costiere aiutano a mantenere l’integrità di questi ghiacciai. Tuttavia, il riscaldamento degli oceani sta causando lo scioglimento di queste piattaforme di ghiaccio dal basso. Quando le piattaforme di ghiaccio si assottigliano e si sciolgono, si innesca lo scarico di acqua dolce dai ghiacciai nell’oceano, portando ad un aumento del livello del mare.

Lo studio si è concentrato sulla vulnerabile regione del Mare di Amundsen, dove la destabilizzazione della calotta glaciale è già evidente da decenni. Risultati precedenti avevano suggerito che il cambiamento climatico fosse responsabile del riscaldamento dell’oceano in quest’area. Per determinare l’entità dello scioglimento della piattaforma di ghiaccio nella regione nei prossimi 80 anni, i ricercatori hanno utilizzato un modello oceanico regionale e simulato vari scenari.

I risultati sono a dir poco preoccupanti. Indipendentemente dalla traiettoria di riduzione delle emissioni, tutte le simulazioni prevedevano un rapido aumento del riscaldamento degli oceani e dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nel corso del secolo. Anche lo scenario più ottimistico, che presuppone che il riscaldamento globale sia limitato a 1.5°C come delineato nell’Accordo di Parigi, prevede un aumento di tre volte del tasso storico di scioglimento e riscaldamento.

In modo inquietante, la differenza nei risultati tra gli scenari è minima fino al 2045. Ciò implica che le azioni intraprese per ridurre l’uso di combustibili fossili nei prossimi decenni avranno un impatto insignificante sul riscaldamento degli oceani e sullo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nel breve termine. Sebbene lo scenario peggiore preveda uno scioglimento più pronunciato, gli esperti lo considerano una rappresentazione irrealistica del futuro consumo di combustibili fossili.

I risultati della ricerca confermano il fatto che il rapido riscaldamento degli oceani nel Mare di Amundsen sarà inevitabile almeno fino al 2100, indipendentemente dagli sforzi internazionali per mitigare l’uso dei combustibili fossili. Questo scioglimento accelerato può essere attribuito al rafforzamento delle correnti oceaniche che trasportano acqua più calda dagli strati oceanici profondi alle piattaforme di ghiaccio meno profonde lungo la costa. Meccanismi simili sono stati osservati nelle misurazioni satellitari dell’assottigliamento delle piattaforme di ghiaccio.

Mentre le piattaforme di ghiaccio continuano a sciogliersi, l’innalzamento del livello del mare diventa una preoccupazione critica. Tuttavia, determinare l’esatto aumento è difficile senza considerare il flusso dei ghiacciai antartici e il tasso di accumulo di neve sulla calotta glaciale, fattori che non facevano parte di questo studio. Tuttavia, i ricercatori sostengono che l’aumento dello scioglimento della piattaforma di ghiaccio nella regione accelererà senza dubbio l’innalzamento del livello del mare.

La calotta glaciale dell’Antartide occidentale sta già contribuendo in modo significativo all’innalzamento globale del livello del mare, perdendo circa 80 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno. Anche se si stima che il potenziale innalzamento totale del livello del mare da parte di questa calotta glaciale possa raggiungere i 5 metri, l’esatta quantità e velocità di scioglimento rimangono incerte. Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando attivamente per comprendere e prevedere questi aspetti.

Di fronte a questi risultati allarmanti, è essenziale riconoscere l’inevitabilità di alcune conseguenze derivanti dal cambiamento climatico. Kate Marvel, scienziata dell’atmosfera, sottolinea che quando si affronta il cambiamento climatico è necessario il coraggio, piuttosto che la speranza. Questo coraggio implica una pianificazione a lungo termine e strategie di adattamento. Anche se il futuro immediato può sembrare cupo, le simulazioni suggeriscono che oltre il 2100 si possono prevedere ulteriori cambiamenti e un innalzamento del livello del mare potenzialmente prevenibile. Ciò offre speranza per la preservazione delle città costiere se verranno adottate misure adeguate.

FAQ

D: Cos'è la calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

R: La calotta glaciale dell'Antartide occidentale è il più grande accumulo di ghiaccio terrestre al mondo, comprendendo ghiacciai interconnessi.

D: Cosa causa lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio?

R: Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio avviene principalmente a causa del riscaldamento dell’oceano, che erode le piattaforme di ghiaccio dal basso.

D: In che modo lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio influisce sul livello del mare?

R: Quando le piattaforme di ghiaccio si sciolgono, l’acqua dolce che rilasciano aumenta il volume dell’acqua nell’oceano, portando ad un innalzamento del livello del mare.

D: Qual è il significato della regione del Mare di Amundsen?

R: Il Mare di Amundsen è considerato il settore più vulnerabile della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, in quanto sperimenta un sostanziale assottigliamento della piattaforma di ghiaccio e un’accelerazione dei ghiacciai.

D: È possibile invertire l’innalzamento del livello del mare?

R: Lo studio suggerisce che, sebbene l’innalzamento immediato del livello del mare sia inevitabile, gli sforzi a lungo termine per ridurre le emissioni e attuare misure di adattamento potrebbero aiutare a mitigare e rallentare il futuro innalzamento del livello del mare.