Un aumento della vitamina C può mitigare la tossicità del rame nei kiwi

I ricercatori del giardino botanico di Wuhan dell’Accademia cinese delle scienze hanno scoperto che livelli aumentati di acido ascorbico, noto anche come vitamina C, possono migliorare la tolleranza al rame e mitigare la tossicità del rame nei kiwi. Questa scoperta è significativa perché fertilizzanti e pesticidi a base di rame sono comunemente usati per combattere la grave epidemia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) nella coltivazione del kiwi. Tuttavia, l’elevato accumulo di rame nei kiwi rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare e la salute umana.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Hazardous Materials, ha valutato il contenuto di rame di 108 campioni di kiwi provenienti da 27 diverse cultivar in tutto il mondo. I ricercatori hanno scoperto che i kiwi con polpa rossa o gialla avevano un contenuto di rame significativamente più elevato rispetto a quelli con polpa verde. Inoltre, la concentrazione di rame era inferiore nella polpa e nel torsolo del frutto rispetto alla buccia e ai semi del frutto.

Livelli elevati di rame hanno provocato danni visibili alle piante di kiwi. Tuttavia, quando le piante di kiwi sono state alimentate con ulteriore acido ascorbico, il danno è stato mitigato. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che il trattamento con rame aumenta il contenuto di acido ascorbico nelle foglie di kiwi e regola i geni chiave coinvolti nella biosintesi dell’acido ascorbico.

Per convalidare questi risultati, i ricercatori hanno sovraespresso il gene GDP-L-galattosio fosforilasi3 (GGP3) nei kiwi transgenici, determinando un aumento significativo del contenuto di acido ascorbico rispetto al tipo selvatico. Le linee di kiwi transgenici con un contenuto di acido ascorbico più elevato hanno mostrato una ridotta tossicità del rame, una migliore fotosintesi, l’eliminazione delle specie reattive dell’ossigeno in eccesso e un’alterata espressione dei geni legati allo stress.

Questa ricerca dimostra che l’acido ascorbico svolge un ruolo cruciale nel mitigare la tossicità del rame nei kiwi. Comprendendo i meccanismi coinvolti, potrebbe essere possibile sviluppare strategie per migliorare la tolleranza al rame e garantire una migliore sicurezza alimentare nella coltivazione del kiwi.

Fonte:

Xiaoying Liu et al, L'aumento della sintesi di acido ascorbico mediante sovraespressione di AcGGP3 migliora la tossicità del rame nei kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393