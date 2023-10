Giappone e Stati Uniti riportano campioni di asteroidi sulla Terra

By

Il Giappone e gli Stati Uniti hanno recuperato con successo pezzi di asteroidi e li hanno riportati sulla Terra come parte dei loro programmi spaziali separati. Sebbene la quantità e la qualità dei campioni differiscano, queste missioni non sono in competizione ma si completano a vicenda nel tentativo di comprendere le origini della vita.

La sonda Osiris-Rex della NASA ha rilasciato una capsula che è atterrata nello Utah il 24 settembre. Per garantire la conservazione dei campioni, la capsula è stata collocata in un contenitore pieno di azoto, impedendo qualsiasi contatto con l'atmosfera terrestre. I campioni sono stati poi trasportati al Johnson Space Center in Texas, dove verranno analizzati.

Nel frattempo, la missione giapponese Hayabusa2, lanciata dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ha sganciato con successo una capsula contenente campioni di asteroidi nell'entroterra australiano il 6 dicembre. Questa capsula è stata inoltre accuratamente sigillata per mantenere l'integrità dei campioni. La missione Hayabusa2 ha attirato l'attenzione internazionale per la sua impressionante raccolta e recupero di campioni provenienti da due diversi asteroidi.

Entrambe le missioni mirano a fornire preziose informazioni sulle origini e sull’evoluzione del nostro sistema solare. Studiando la composizione e le proprietà di questi campioni di asteroidi, gli scienziati sperano di approfondire la nostra comprensione di come è iniziata la vita sulla Terra e di scoprire potenzialmente indizi sull’esistenza della vita altrove nell’universo.

L'analisi di questi campioni è un processo meticoloso che richiede tecniche scientifiche avanzate. Gli scienziati condurranno vari test, come la misurazione della composizione isotopica, della mineralogia e della chimica organica dei campioni. Queste analisi forniranno dati critici per aiutare a svelare i misteri della formazione degli asteroidi e il ruolo che hanno avuto nello sviluppo del nostro sistema solare.

La collaborazione tra Stati Uniti e Giappone nella raccolta di campioni di asteroidi dimostra l’importanza della cooperazione internazionale nel progresso della conoscenza scientifica. Combinando risorse, competenze e tecnologia, queste missioni hanno il potenziale per dare un contributo profondo alla nostra comprensione del cosmo.

