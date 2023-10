Piantare bulbi primaverili: meglio tardi che mai

By

Se non hai ancora piantato i bulbi a fioritura primaverile, non preoccuparti. Meglio tardi che mai, giusto? Anche se sarebbe stato meglio piantarli un mese fa, c'è ancora tempo per metterli a dimora e godere di bellissime fioriture la prossima primavera.

I tulipani e gli altri bulbi a fioritura primaverile sono in vendita già da qualche tempo. Probabilmente ne hai visti scatoloni ammucchiati sugli scaffali nei negozi di giardinaggio e nei negozi di ferramenta. Ma se non hai ancora acquistato o piantato il tuo, ora è il momento di farlo.

Dopo essere stati raccolti nei Paesi Bassi la scorsa primavera, questi bulbi sono stati conservati in condizioni di temperatura e umidità attentamente controllate. È importante notare che gli scaffali di un negozio caldo non sono il posto migliore dove tenerli. Ma non rimarranno lì a lungo perché presto i negozi faranno spazio alla merce di Halloween e Natale.

Quindi, cosa dovresti fare se hai ancora bulbi non piantati? Piantali il prima possibile, senza ulteriori ritardi. I bulbi a fioritura primaverile necessitano di un periodo di dormienza fredda per svilupparsi correttamente. Piantandoli ora, dai loro l'opportunità di stabilire le radici e prepararsi per il ciclo di crescita primaverile.

Assicurati di scegliere una posizione ben drenata nel tuo giardino. La maggior parte dei bulbi preferisce una posizione soleggiata, ma alcune varietà possono tollerare l'ombra parziale. Scava buche alla profondità adeguata, che di solito è tre volte l'altezza del bulbo, e distanziale secondo le istruzioni sulla confezione.

Innaffia accuratamente i bulbi piantati e aggiungi uno strato di pacciame per proteggerli dagli sbalzi di temperatura estremi. Quindi, aspetta semplicemente l'arrivo della primavera e i tuoi sforzi saranno ricompensati con fiori vivaci e un bellissimo giardino.

