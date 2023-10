Cambiamenti climatici e futuro della vita sulla Terra

By

Un rapporto pubblicato sulla rivista scientifica Nature Geoscience suggerisce che tutta la vita sulla Terra finirà per scomparire tra diversi miliardi di anni. Secondo la ricerca condotta dall’Università di Bristol, tra 250 milioni di anni tutti i continenti convergeranno per formare il prossimo supercontinente terrestre. Questa convergenza porterà a un caldo estremo e a un punto di svolta climatica, con conseguente estinzione di massa dei mammiferi terrestri e rendendo il pianeta inabitabile.

Il rapporto indica che le attuali tendenze al riscaldamento aumenteranno le temperature globali a un livello tale da rendere aree come l’Africa, l’Asia meridionale, l’Australia e l’Europa inospitali per la vita dei mammiferi. Tuttavia, anche in un lontano futuro, con la combustione di tutti i combustibili fossili disponibili, la maggior parte della superficie terrestre sarà ancora adatta alla sopravvivenza di alcuni mammiferi.

Le ragioni di questo imminente punto di svolta sono elencate dalla dottoressa Saumitra Mukherjee, professoressa di geologia e telerilevamento presso l’Università Jawaharlal Nehru. Attribuisce i cambiamenti al Sole, ai raggi cosmici, alle condizioni climatiche estreme e ai disastri naturali/provocati dall'uomo.

Per quanto riguarda il Sole, il dottor Mukherjee spiega che la sua natura mutevole e il suo impatto sull'atmosfera terrestre non sono ancora del tutto compresi. Le macchie solari, apparse per la prima volta nel XV secolo e osservate ogni dodicesimo anno durante il massimo solare, possono dirigere il calore verso la Terra e altri pianeti, provocando disturbi nel campo magnetico terrestre e influenzando l’atmosfera.

Anche i raggi cosmici, prodotti dal Sole e dalle fonti galattiche, svolgono un ruolo nel disturbare l'ambiente terrestre. L’intensità dei raggi cosmici galattici è in aumento dal 2009 e il loro impatto sul Sole e sulla Terra crea un effetto ciclico.

I disastri naturali e le condizioni climatiche estreme contribuiscono ulteriormente a questi cambiamenti. La tragedia di Kedarnath nel 2013, ad esempio, ha visto un aumento della temperatura atmosferica, causando il rapido scioglimento dei ghiacciai. Questa fusione ha provocato una maggiore concentrazione di nerofumo nell’atmosfera, che può avere effetti dannosi sull’ambiente.

Mentre il rapporto prevede una crisi climatica e un punto in cui la Terra diventerà inabitabile a causa del suo allontanamento dalla zona abitabile del Sole, il dottor Mukherjee rimane scettico. Egli ritiene che, sebbene il rapporto costituisca una svolta decisiva, siano necessarie ulteriori verifiche.

In conclusione, il futuro della vita sulla Terra è senza dubbio legato agli impatti dei cambiamenti climatici e di varie forze naturali e cosmiche. Comprendere queste forze e i loro potenziali effetti sarà fondamentale per trovare modi per mitigare il loro impatto e garantire la sopravvivenza a lungo termine della vita sul nostro pianeta.

