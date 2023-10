Studio degli animali urbani e degli agenti patogeni a New York City

A Forest Park, nel Queens, un team di ricercatori guidati da Laura Dudley Plimpton, ecologista della Columbia University, si è trovato faccia a faccia con una coppia di procioni. Questo incontro faceva parte di un'indagine sugli animali urbani, sugli agenti patogeni che trasportano e su come queste malattie possono diffondersi in tutta la città.

New York City ospita varie specie di animali selvatici, tra cui procioni, puzzole, opossum e persino coyote, che non sono sempre visibili ai residenti. Questi animali si sono adattati alla vita urbana e hanno imparato a utilizzare le risorse umane come i rifiuti. Tuttavia, anche gli ambienti urbani presentano sfide per questi animali, che vivono in spazi ristretti e hanno frequenti interazioni con altre specie, compreso l’uomo.

Il gruppo di ricerca, guidato dalla signora Plimpton e dalla dottoressa Maria Diuk-Wasser del laboratorio di eco-epidemiologia della Columbia University, mira a comprendere i rischi di trasmissione di malattie tra esseri umani, animali domestici e animali selvatici nelle aree urbane. Studiando gli agenti patogeni trasportati dagli animali urbani, sperano di salvaguardare sia la salute umana che quella animale.

Durante la ricerca, il team ha scoperto che i procioni nel cimitero Green-Wood di Brooklyn soffrivano di un'epidemia di cimurro, una malattia potenzialmente fatale per i procioni, le puzzole e persino i cani. Inizialmente i ricercatori stavano studiando i coronavirus, ma si sono imbattuti in questa epidemia per caso. Hanno sequenziato i genomi dei campioni virali raccolti da animali infetti per capire come la malattia si è diffusa nel cimitero.

Oltre ai focolai specifici, il team sta studiando il quadro più ampio della trasmissione della malattia in città. Stanno raccogliendo campioni biologici di vari animali urbani, tra cui procioni, cervi, opossum, puzzole, gatti e toporagni, per studiare la presenza di agenti patogeni e il loro potenziale di diffusione.

Comprendere le relazioni tra esseri umani, animali e agenti patogeni negli ambienti urbani è fondamentale per gestire i rischi di malattie. Adottando misure per prevenire le interazioni tra fauna selvatica e risorse umane, come modificando i bidoni della spazzatura e scoraggiando l’alimentazione dei gatti randagi, le città possono creare confini più sani con la fauna selvatica.

