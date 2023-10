La rara eclissi solare “Anello di fuoco” delizia gli spettatori nelle Americhe

By

Milioni di persone in tutte le Americhe aspettavano con impazienza l’arrivo di una rara eclissi di “anello di fuoco”, in cui la luna forma un confine luminoso e fiammeggiante mentre si muove tra la Terra e il sole. Sebbene la visione dell'eclissi dipendesse da un cielo sereno, molte città e parchi nazionali lungo il percorso dell'eclissi si preparavano per grandi folle.

In alcune parti degli Stati Uniti occidentali, la Luna si è allineata perfettamente, creando uno spettacolo spettacolare. Ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, dove l'evento celeste ha coinciso con una festa internazionale delle mongolfiere, sono esplosi applausi da parte di coloro che hanno avuto la fortuna di avere una visuale libera. La città attira tipicamente decine di migliaia di spettatori e piloti di mongolfiere da tutto il mondo.

A differenza di un'eclissi solare totale, durante un'eclissi ad anello di fuoco, la luna non copre completamente il sole. Invece, lascia un bordo luminoso e fiammeggiante. Nel Parco nazionale del Bryce Canyon, nel sud dello Utah, gli appassionati di eclissi si sono avventurati sui sentieri prima dell'alba e hanno assistito a minuscole luci lungo la valle di Hoodoos di roccia rossa.

L'intera eclissi, dal momento in cui la Luna inizia a oscurare il Sole fino al ritorno alla normalità, dura dalle due ore e mezza alle tre ore. Questa particolare eclissi è stata visibile solo in modo intermittente a Eugene, nell'Oregon, poiché la copertura nuvolosa occasionalmente bloccava la vista. Tuttavia, la prossima eclissi solare totale di aprile attraverserà gli Stati Uniti nella direzione opposta.

Mentre gli spettatori sulla costa orientale si aspettavano di vedere meno dell’evento, con solo un quarto di eclissi visibile in alcune aree come New York City, molti si preparavano ancora con entusiasmo a guardare il cielo. La prossima eclissi dell’“anello di fuoco” avrà luogo nell’ottobre del prossimo anno sulla punta più meridionale del Sud America.

Fonte:

– Delcia Lopez/The Monitor/AP

– Rick Bowmer/AP

– Sara Diggins/Austin American-Statesman/AP

– Eric Gay/AP