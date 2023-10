Una rara eclissi dell'"anello di fuoco" delizia gli spettatori di tutte le Americhe

Milioni di persone in tutte le Americhe hanno assistito a un raro evento celeste noto come eclissi di “anello di fuoco”. L'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si muove tra la Terra e il Sole, creando un confine luminoso e sfolgorante.

Mentre la visione dell’eclissi dipendeva dal cielo sereno, in alcune parti degli Stati Uniti occidentali si è assistito ad uno spettacolo spettacolare mentre la luna si posizionava e formava l’iconico anello. Ad Albuquerque si sono sentiti applausi da parte degli spettatori che avevano una visione libera dell'eclissi. Questo evento ha coinciso con la festa internazionale delle mongolfiere della città, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo.

A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, un'eclissi ad anello di fuoco lascia un bordo luminoso attorno alla luna. Le città e i parchi nazionali lungo il percorso dell'eclissi si sono preparati per un afflusso di visitatori, con molti appassionati dell'eclissi che si sono avventurati nel Parco nazionale del Bryce Canyon, nel sud dello Utah. Lì, si potevano vedere minuscole luci lungo un sentiero ben noto mentre gli spettatori individuavano i loro punti preferiti nelle prime ore del mattino.

L'intera eclissi, dal momento in cui la Luna inizia a oscurare il Sole fino al ritorno alla normalità, dura dalle due ore e mezza alle tre ore in qualsiasi luogo. Mentre alcune aree, come Eugene, Oregon, hanno sperimentato una visibilità intermittente a causa della copertura nuvolosa, gli spettatori sulla costa orientale si sono preparati a vedere un quarto di eclissi in città come New York.

La prossima eclissi dell’anello di fuoco avverrà nell’ottobre del prossimo anno sulla punta più meridionale del Sud America. È un promemoria dei vasti e meravigliosi fenomeni che si verificano nei nostri cieli, affascinando il pubblico e suscitando stupore e curiosità.

[Fonte: The Monitor, Austin American-Statesman, AP]