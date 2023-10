La luna del raccolto: uno spettacolo spettacolare nel cielo

Questa settimana, gli osservatori del cielo di tutto il mondo hanno potuto ammirare la vista affascinante della “Luna del Raccolto”, una delle lune piene più famose dell’anno. Oltre alla sua bellezza, questa luna piena si è guadagnata anche il titolo di “superluna”, poiché ha segnato l’ultima delle quattro superlune del 2023.

Ciò che rende speciale questa Harvest Moon è la sua posizione celeste, che pone le basi per una rara eclissi solare anulare, nota anche come eclissi di “anello di fuoco”, il 14 ottobre. Questa eclissi sarà visibile negli Stati Uniti, America Centrale, e Sudamerica.

Il termine “superluna” si riferisce alla luna piena che si verifica quando la luna è al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. A causa della forma leggermente ellittica della sua orbita, la Luna appare leggermente più grande nel cielo durante il perigeo. Il punto opposto della sua orbita, più lontano dalla Terra, è chiamato apogeo.

Quando il perigeo coincide con la luna piena, l'apogeo avviene alla successiva luna nuova o viceversa. Ciò significa che, poiché la Harvest Moon ha oscillato relativamente vicino alla Terra questa settimana, oscillerà relativamente più lontano durante la prossima luna nuova, il 14 ottobre.

Le eclissi si verificano quando il percorso orbitale della Luna interseca l'eclittica, il percorso apparente del Sole attraverso il nostro cielo diurno. Durante l'imminente eclissi solare anulare, la Luna apparirà più piccola nel cielo perché è all'apogeo. Di conseguenza, bloccherà solo il centro del sole, creando un anello o anello attorno alla luna.

È importante notare che la visione dell'eclissi del 14 ottobre dovrebbe essere effettuata solo attraverso gli occhiali per eclissi solare. Tuttavia, la Harvest Moon di questa settimana era perfettamente sicura da osservare ad occhio nudo. Quando la luna piena sorge o tramonta, assume una straordinaria tonalità arancione a causa della diffusione di Rayleigh, che si verifica quando la luce viene deviata dalle molecole nell'atmosfera terrestre.

La prossima luna piena, conosciuta come “Luna del Cacciatore”, si verificherà il 28 ottobre. Anche se questa luna piena sarà ancora in grado di intercettare l'eclittica a causa dell'eclissi solare, non entrerà nell'ombra centrale più scura della Terra, il che significa che non diventerà rosso e non diventerà una “Luna di Sangue”. La prossima Luna di Sangue non è prevista prima del 2025.

Quindi, tieni gli occhi puntati al cielo e goditi queste meraviglie celesti!

Fonte:

– WhenIsTheNextEclipse.com

– La guida completa alla grande eclissi nordamericana dell’8 aprile 2024