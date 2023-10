Luna Nuova e l'Arte dell'Armonia Celeste

La danza celeste del cosmo si è svolta sabato sera mentre la luna piena di ottobre, conosciuta anche come la “Luna del Cacciatore”, ha abbellito il cielo in tutta la sua luminosa bellezza. Mentre la luna piena splendeva nella sua interezza in tutto il mondo, un'eclissi lunare parziale ha catturato l'attenzione degli spettatori in Europa, Africa e Asia, che hanno avuto la fortuna di assistere a questo spettacolo celestiale.

La luna ha raggiunto la sua fase piena alle 3:35 EST del 28 ottobre 2023, segnando il culmine del suo ciclo lunare di 29.5 giorni. Sebbene la Luna completi la sua orbita attorno alla Terra in soli 27.3 giorni, le posizioni mutevoli del nostro pianeta e del sole nei rispettivi percorsi orbitali estendono leggermente la durata tra le distinte fasi lunari.

Un'eclissi lunare parziale si verifica solo quando la Luna si allinea sul lato opposto della Terra rispetto al Sole, entrando nell'ombra del nostro pianeta. Durante questa recente eclissi, la Luna si è avventurata nella penombra esterna dell’ombra terrestre, con solo il 6% della sua superficie che sfiora l’ombra interna più scura. Il risultato fu uno spettacolo accattivante, simile a un piccolo e delicato morso preso dalla luna.

Quando la “Luna del Cacciatore” si alzò nel cielo, condivise il palco con un altro compagno celeste. Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, è apparso appena 3° sotto la luna piena, esaltando lo splendore etereo della notte.

La luna piena di ottobre si è guadagnata il soprannome di “Luna del cacciatore” per via della sua luminosità notturna, che aiuta i cacciatori nella caccia alla selvaggina nelle settimane che precedono l'arrivo del clima più freddo nell'emisfero settentrionale. Questo fenomeno celeste è stato osservato e celebrato per generazioni, colmando il divario tra l’umanità e il mondo naturale.

Sebbene questa eclissi lunare parziale sia stata un piacere visivo, è importante notare che apre la strada a futuri eventi celesti. La prossima eclissi lunare totale, chiamata anche “Luna di Sangue”, abbellirà i nostri cieli il 13/14 marzo 2025. Tali eventi affascinanti spesso arrivano in trii nell’arco di un singolo anno lunare, con date imminenti nel 7/8 settembre. 2025 e 2/3 marzo 2026.

Mentre ammiriamo le meraviglie dell'universo, vale la pena considerare gli intricati meccanismi che governano questi balletti cosmici. L'orbita inclinata della Luna, che devia del 5% dal piano orbitale della Terra, fa sì che le eclissi lunari e solari rimangano fenomeni relativamente rari. Tuttavia, l’elegante sincronia dei corpi celesti garantisce che questi maestosi eventi si ripresenteranno a tempo debito, collegandoci alle vaste meraviglie del cosmo.

FAQ:

1. Cos'è un'eclissi lunare parziale?

Un'eclissi lunare parziale si verifica quando la Luna entra nella penombra esterna dell'ombra terrestre, facendo sì che una piccola porzione della Luna appaia oscurata o parzialmente oscurata.

2. Quando si verifica un'eclissi lunare?

Un'eclissi lunare può verificarsi solo durante la luna piena quando la luna si allinea sul lato opposto della Terra rispetto al sole, consentendo all'ombra del nostro pianeta di proiettarsi sulla sua superficie.

3. Qual è la prossima eclissi lunare penombrale?

Secondo Timeanddate.com, la prossima eclissi lunare penombrale avrà luogo il 24/25 marzo 2024.

4. Quando sarà la prossima luna piena dopo la “Luna del Cacciatore”?

La luna piena successiva alla “Luna del Cacciatore” sarà la “Luna piena del Castoro” lunedì 27 novembre 2023.

Fonte:

– Sorge la “Luna del cacciatore”: immagini accattivanti della luna piena di ottobre e dell’eclissi lunare parziale – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/science/article/hunters-moon-october-full-moon-and-lunar -immagini-eclissi)