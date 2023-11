Sorpresa celeste: lo straordinario incontro di Lucy Spacecraft

Quando la navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso la sua missione per studiare gli asteroidi troiani, non si sarebbe mai aspettata di imbattersi in un incontro celeste inaspettato. Durante un recente sorvolo del piccolo asteroide Dinkinesh, Lucy ha catturato una rivelazione sorprendente: un secondo asteroide, una piccola luna, è apparso sul suo radar, sorprendendo sia ingegneri che scienziati.

La navicella spaziale Lucy, lanciata il 16 ottobre 2021, ha condotto il suo primo incontro programmato con Dinkinesh il 1 novembre 2023. Quando Lucy si è avvicinata a 265 miglia (425 chilometri) dalla superficie di Dinkinesh, un'immagine straordinaria catturata dal Long-Range Reconnaissance Imager di Lucy (L'LORRI) ha rivelato che Dinkinesh è, in effetti, un asteroide binario. L'asteroide principale misura circa 0.5 metri di larghezza, mentre la sua controparte più piccola misura circa 790 metri.

La scoperta della natura binaria di Dinkinesh non è stata del tutto inaspettata. I ricercatori avevano utilizzato i dati infrarossi del Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA, combinati con i dati fluttuanti osservati dagli strumenti di Lucy durante il suo avvicinamento, per anticipare questa scoperta. Tuttavia, la conferma che Dinkinesh è un asteroide binario ha suscitato entusiasmo nella comunità scientifica.

Situato nella cintura principale degli asteroidi interna tra Marte e Giove, Dinkinesh è una delle meraviglie che Lucy esplorerà durante la sua missione. L'obiettivo principale di Lucy è studiare gli asteroidi troiani, antichi resti del sistema solare primordiale che si raggruppano in due distinti "sciami" davanti e dietro Giove lungo la sua orbita. Questi ammassi, spesso definiti “figli di Giove”, sono un affascinante argomento di studio per gli scienziati.

Mentre Lucy continua il suo viaggio, ha in programma una serie di sorvoli ravvicinati con vari asteroidi, offrendo uno sguardo sulla ricca diversità dei corpi celesti che risiedono nel nostro sistema solare. Dopo il successo dell'incontro con Dinkinesh, Lucy ha ora in programma di esplorare "Donaldjohanson" il 20 aprile 2025, situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un asteroide binario?

R: Un asteroide binario si riferisce a un sistema in cui due asteroidi orbitano attorno a un centro di massa comune. I due asteroidi possono avere dimensioni simili o differenze di dimensioni distintive.

D: Cosa sono gli asteroidi troiani?

R: Gli asteroidi troiani sono un insieme di asteroidi che condividono la stessa orbita di un pianeta, in particolare Giove in questo caso. Sono posizionati in due gruppi chiamati sciami, situati davanti e dietro Giove lungo la sua orbita.

D: Perché la navicella spaziale Lucy si chiama “Lucy”?

R: La navicella spaziale Lucy prende il nome dall'antenato umano fossilizzato scoperto ad Afar, in Etiopia, nel 1974. Lo scheletro è stato chiamato Lucy dopo che il paleontologo Donald Johanson ha suonato la canzone dei Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds" durante la notte della scoperta.

Fonti: NASA (nasa.gov)