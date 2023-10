Il significato dell'eclissi solare nelle culture dei nativi americani

L’imminente eclissi solare ha raccolto molte aspettative in tutto il mondo. Tuttavia, per i gruppi indigeni del Nord, Centro e Sud America, questo evento celeste ha un profondo significato culturale. In particolare la Navajo Nation ha sottolineato la solennità e la sacralità dell'eclissi.

Per il popolo Navajo, l'eclissi è vista come la fine di un ciclo e un momento in cui la luna e il sole sono allineati. Simboleggia una rinascita e l'abbraccio della luna e del sole. I Navajo credono che durante un'eclissi si debbano seguire determinati protocolli. Attività come guardare l'eclissi, mangiare, bere, dormire o svolgere attività fisica sono scoraggiate. Invece, le persone sono incoraggiate a sedersi a casa e riflettere o pregare, abbracciando il momento intimo e celeste.

La riserva Navajo Nation, la più grande degli Stati Uniti, sarà chiusa ai visitatori durante l'eclissi per consentire ai residenti di restare a casa con le tende tirate in silenzio. Anche le compagnie turistiche guidate dai Navajo cesseranno le operazioni durante il fenomeno. Questa dedizione al protocollo culturale è unica della nazione Navajo ma non è condivisa da tutte le culture indigene delle Americhe.

Altri gruppi indigeni sfruttano l’occasione per tramandare insegnamenti culturali e garantire che le generazioni più giovani imparino le sacre tradizioni. Vengono condivise storie e insegnamenti sull'eclissi, offrendo ai membri l'opportunità di connettersi con la propria eredità e comprendere il significato di questo allineamento celeste.

Mentre alcune tribù, come le tribù Klamath in Oregon, partecipano a eventi e festival legati all'eclissi, altre aderiscono alle pratiche tradizionali durante questo periodo. Nella tribù Muscogee (Creek) Nation, ad esempio, è consuetudine rendere omaggio e rimanere in silenzio durante l'eclissi. Vengono preparate le medicine e viene eseguita una danza dell'amicizia per simboleggiare l'unità della luna e del sole.

Nonostante il significato culturale dell'eclissi nelle culture dei nativi americani, ci sono individui che non seguono queste tradizioni. Le organizzazioni indigene, come Indigenous Life Ways, stanno lavorando per educare i nativi sugli eventi celesti e preservare la conoscenza tradizionale.

L’eclissi solare serve a ricordare l’importanza delle tradizioni culturali e le profonde connessioni che i gruppi indigeni hanno con il mondo naturale. È un momento di riflessione, preghiera e trasmissione dei sacri insegnamenti alle generazioni future.

