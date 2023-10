La sonda Psyche della NASA per l'asteroide subisce un ritardo a causa di un problema al propulsore

Il lancio della sonda Psyche della NASA, prevista per il 12 ottobre, è stato ritardato di una settimana a causa di un problema potenzialmente invalidante scoperto nei suoi propulsori. Il problema è stato riscontrato durante i test pre-volo, dove è stato rivelato che le impostazioni utilizzate per azionare i propulsori non erano corrette. L'analisi ha dimostrato che al livello di potenza previsto, temperature più elevate potrebbero causare danni. Tuttavia, la correzione richiedeva solo una tabella aggiornata dei parametri utilizzati dal computer di volo della sonda, istruendola ad azionare i propulsori a un livello di potenza inferiore. Sebbene ciò comporterà tempi di manovra più lunghi, non influirà sulla missione complessiva.

L'obiettivo della sonda Psyche è un insolito asteroide con lo stesso nome, uno dei pochi corpi ricchi di metalli nella cintura di detriti tra Marte e Giove. Gli scienziati ritengono che Psiche potrebbe essere un residuo del materiale del nucleo di un planetesimo, facendo luce sulla formazione e sull'evoluzione dei pianeti rocciosi nel nostro sistema solare. Si prevede che la navicella spaziale raggiungerà la sua destinazione nell'estate del 2029 dopo un viaggio di 2.2 miliardi di miglia e condurrà osservazioni a distanza ravvicinata per due anni.

La missione ha dovuto far fronte a ritardi precedenti dovuti al ritardo nello sviluppo e ai test del software, nonché a scarse comunicazioni e pianificazione e supervisione insufficienti. Tuttavia, il recente problema del propulsore è stato risolto in modo tempestivo, evitando qualsiasi potenziale problema durante la missione.

La NASA ha espresso gratitudine per la scoperta del problema del propulsore prima del lancio, sottolineando l'importanza che una missione riuscita riesca a superare gli ostacoli. La data di lancio aggiornata per la sonda Psyche è ora fissata per il 12 ottobre, con la speranza di un viaggio di successo e preziose informazioni sulla formazione dei pianeti rocciosi del nostro sistema solare.

