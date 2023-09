La missione Psyche della NASA è stata ritardata, il lancio è previsto per il 12 ottobre

L'attesissima missione Psyche della NASA, che mira a studiare l'asteroide metallico chiamato "Psyche", è stata ritardata di una settimana. Originariamente previsto per il 5 ottobre 2023 dal Kennedy Space Center (KSC) in Florida, la missione avrà ora luogo il 12 ottobre 2023. Il ritardo è necessario per consentire ulteriori ispezioni e verifiche del veicolo spaziale e dei suoi strumenti.

La nuova data di lancio, fissata per le 10:16 EDT, fornirà al team della NASA tempo sufficiente per completare le necessarie verifiche dei parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella spaziale Psyche. Queste verifiche sono cruciali per il successo della missione, poiché supportano la scienza, l'energia, la termica, l'orientamento del veicolo spaziale, la gestione dello slancio e altri requisiti della missione.

L'asteroide Psiche, attualmente in orbita attorno al Sole tra Marte e Giove, è di grande interesse scientifico. La NASA ritiene che il suo nucleo di nichel-ferro abbia avuto un ruolo vitale nella formazione del nostro sistema solare. La missione Psyche mira a studiare la composizione, la topografia e la gravità dell'asteroide. Per raggiungere questo obiettivo, la missione utilizzerà una varietà di strumenti scientifici, tra cui un imager multispettrale, un magnetometro e un misuratore di raggi gamma e neutroni.

Inoltre, la Missione Psiche testerà una nuova e rivoluzionaria tecnologia di comunicazione laser chiamata Deep Space Optical Communication (DSOC). Sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory, DSOC consente comunicazioni più efficienti nello spazio profondo codificando i dati in fotoni alle lunghezze d'onda dell'infrarosso. Questa tecnologia ha il potenziale per ridurre significativamente il tempo necessario per trasmettere i dati tra la Terra e lo spazio profondo.

La data di lancio ritardata consente alla NASA di garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti per una missione di successo. La finestra di lancio rimarrà aperta tra il 12 e il 25 ottobre, offrendo ampie opportunità per un lancio di successo.

Definizioni:

1. Falcon Heavy: un potente razzo riutilizzabile sviluppato da SpaceX per missioni di trasporto pesante.

2. Propulsori a gas freddo: piccoli motori a razzo che utilizzano gas compresso, come l'azoto, per manovrare i veicoli spaziali.

3. Imager multispettrale: una fotocamera in grado di catturare immagini in più lunghezze d'onda della luce per fornire diversi tipi di dati scientifici.

Fonti: NASA, Jet Propulsion Laboratory