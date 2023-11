Emissione simile ad un'aurora scoperta sul Sole: luce sui processi magnetici stellari

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente rilevando un’emissione simile a un’aurora nell’atmosfera del nostro Sole. Guidato da Sijie Yu del New Jersey Institute of Technology, un team di astronomi ha osservato un tipo di emissione radio di lunga durata attorno a una macchia solare, situata a un'altitudine di circa 40,000 chilometri (25,000 miglia) sopra la fotosfera solare. Questo fenomeno unico ricorda le affascinanti aurore viste sul nostro pianeta.

A differenza delle esplosioni transitorie di attività radio solare che in genere durano solo minuti o ore, questa particolare emissione è persistita per oltre una settimana. Il team ritiene che questa scoperta abbia il potenziale per rimodellare la nostra comprensione dei processi magnetici stellari e sbloccare nuove conoscenze sul comportamento magnetico del Sole.

Le aurore, con le loro accattivanti luci ondulate, non sono esclusive della Terra. Sono stati rilevati su tutti i principali pianeti del nostro Sistema Solare e persino sulle quattro lune galileiane di Giove. Le aurore si formano quando le particelle solari rimangono intrappolate nelle linee del campo magnetico, con conseguente accelerazione della loro energia. Quando queste particelle cariche interagiscono con atomi e molecole in un'atmosfera, producono uno spettacolo luminoso.

Tipicamente, la luce visibile è associata alle aurore, ma in queste emissioni c’è anche una componente radio. Le radioaurore osservate vicino alla macchia solare mostrano somiglianze con le aurore osservate in tutto il Sistema Solare. Mentre il Sole emette già onde radio attraverso vari processi, questa emissione sopra le macchie solari rappresenta un nuovo aspetto dell’attività radio solare.

Le macchie solari sono regioni temporanee scure e fredde sulla superficie del Sole, causate da potenti campi magnetici che confinano il plasma solare. Il Sole, essendo un ambiente altamente ricco di particelle, fornisce le condizioni ideali per l’accelerazione del campo magnetico delle particelle solari, che avviene su una scala molto più grande rispetto al campo magnetico terrestre.

Un’analisi completa condotta da Yu e dal suo team indica che le emissioni sono probabilmente prodotte dal processo maser elettrone-ciclotrone (ECM). Questo meccanismo coinvolge elettroni energetici intrappolati all’interno di geometrie convergenti del campo magnetico, che si verificano prevalentemente nelle aree più fredde e intensamente magnetiche delle macchie solari.

È interessante notare che la scoperta dei segnali radio aurorali non è esclusiva del nostro Sole. Diversi anni fa, gli scienziati hanno rilevato emissioni simili da altre stelle, collegate alla presenza di esopianeti. Tuttavia, a causa della nostra vicinanza al Sole, abbiamo maggiori possibilità di osservare queste deboli emissioni di tipo aurora che potrebbero passare inosservate nelle stelle distanti.

Questa scoperta rivoluzionaria fornisce preziose informazioni sulle interazioni tra particelle energetiche e campi magnetici nei sistemi che possiedono macchie solari di lunga durata. I ricercatori mirano a indagare sui dati d’archivio per scoprire prove di precedenti occorrenze di queste emissioni simili a quelle dell’aurora durante l’attività solare.

Risolvendo il puzzle che circonda le particelle energetiche e i campi magnetici, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda non solo del nostro Sole ma anche delle stelle distanti e del loro comportamento magnetico. Questa scoperta apre nuove possibilità per studiare le attività magnetiche stellari e i comportamenti delle macchie stellari oltre il nostro Sistema Solare.

FAQ:

D: Cosa hanno scoperto gli scienziati sul Sole?

R: Gli scienziati hanno scoperto un'emissione simile a un'aurora nell'atmosfera del Sole, somigliante alle affascinanti aurore viste sulla Terra.

D: Quanto è durata l'emissione unica?

R: A differenza dei tipici lampi radio solari che durano minuti o ore, questa emissione persiste per oltre una settimana.

D: Cosa causa le aurore?

R: Le aurore si formano quando le particelle solari rimangono intrappolate nelle linee del campo magnetico e interagiscono con atomi e molecole in un'atmosfera, producendo uno spettacolo luminoso.

D: Altri corpi celesti mostrano aurore?

R: Sì, le aurore sono state osservate su tutti i principali pianeti del Sistema Solare e persino sulle lune di Giove.

D: Quali implicazioni ha questa scoperta?

R: Questa scoperta fornisce nuove informazioni sui processi magnetici stellari e apre strade per lo studio delle attività magnetiche su stelle distanti.