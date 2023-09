Scienziati sequenziano l'RNA della tigre estinta della Tasmania, aprendo la porta alla resurrezione di specie perdute

Gli scienziati dell'Università di Stoccolma hanno raggiunto un importante traguardo recuperando e sequenziando con successo l'RNA di una specie estinta, la tigre della Tasmania. Questo risultato rivoluzionario ha alimentato le speranze di resuscitare potenzialmente animali che un tempo si pensava fossero perduti per sempre.

Finora si credeva che non fosse possibile estrarre e sequenziare l’RNA da una specie estinta. Il professor Marc Friedländer, professore associato di biologia molecolare all'Università di Stoccolma, ha commentato che le persone non pensavano che ciò potesse essere fatto. Tuttavia, questo nuovo risultato ha dimostrato il contrario.

Il gruppo di ricerca, co-guidato dal professor Love Dalen, è stato in grado di sequenziare molecole di RNA da un esemplare di tigre della Tasmania di 130 anni che era stato conservato a temperatura ambiente nel Museo di Storia Naturale svedese. Sono stati quindi in grado di ricostruire l’RNA dalla pelle e dai muscoli scheletrici dell’animale estinto.

L’RNA è una molecola cruciale che trasporta le informazioni genetiche dal genoma al resto della cellula, istruendola su cosa fare. Il professor Dalen ha spiegato che comprendere sia il DNA che l'RNA è essenziale quando si tratta di resuscitare animali estinti. Il DNA è stabile e ben conservato nel tempo, ma l’RNA è altamente transitorio e facilmente distrutto. Il sequenziamento dell'RNA fornisce preziose informazioni sull'attività e sulla regolazione dei geni che il DNA da solo non può rivelare.

I ricercatori hanno anche scoperto un paio di nuovi geni attraverso l'analisi dell'RNA della tigre della Tasmania, cosa che non sarebbe stata possibile con la sola analisi del DNA. Ciò indica l’importanza dello studio dell’RNA per comprendere la biologia e la funzionalità delle specie estinte.

L'ultima tigre della Tasmania vivente conosciuta morì in cattività nel 1936. La specie fu dichiarata infestante dopo la colonizzazione europea dell'Australia, portando all'offerta di una taglia per ogni animale ucciso. A causa dell'habitat naturale relativamente preservato della Tasmania, gli sforzi per riportare in vita la tigre della Tasmania attraverso la de-estinzione si sono concentrati su questa specie.

Tuttavia, ci sono implicazioni etiche da considerare riguardo alla resurrezione di animali estinti. Friedländer ha riconosciuto che riportare in vita la tigre della Tasmania, che gli esseri umani hanno contribuito a portare all’estinzione, potrebbe essere visto come una correzione della nostra interferenza. I ricercatori ritengono che i risultati del loro studio possano anche contribuire alla nostra comprensione delle pandemie, in particolare dei virus a RNA.

Analizzando l’RNA dei resti di animali selvatici conservati nelle collezioni dei musei, i ricercatori potrebbero ottenere preziose informazioni sulla natura e le origini delle pandemie passate, tra cui l’influenza spagnola e la recente pandemia di COVID-19. Questo studio apre nuove possibilità per l’utilizzo delle collezioni museali per studiare l’RNA e potenzialmente prevenire future pandemie.

In conclusione, il successo del sequenziamento dell’RNA di una tigre della Tasmania estinta rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca genetica. Offre una nuova speranza per la resurrezione di altre specie perdute e sottolinea l'importanza dello studio dell'RNA per comprendere la biologia e la funzionalità degli animali estinti. Inoltre, questa svolta ha il potenziale per far luce sulle origini e sulla natura delle pandemie analizzando l’RNA dei resti di animali selvatici conservati nelle collezioni dei musei.

Fonte:

– Notizie CBS