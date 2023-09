Una svolta nel trapianto di organi: rene umanizzato coltivato all’interno di un maiale

Gli scienziati hanno compiuto un importante passo avanti nel risolvere la grave carenza di organi disponibili per i trapianti. Per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a far crescere con successo un rene umanizzato all’interno di un maiale. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell Stem Cell, ha coinvolto lo sviluppo di embrioni chimerici di maiale umano, che contenevano sia cellule umane che di maiale.

Dopo aver impiantato questi embrioni in madri surrogate, i reni si sono sviluppati e dopo 28 giorni avevano una struttura normale. Il ricercatore capo, Liangxue Lai, ha affermato che le cellule umane dominavano e costituivano dal 60 al 70% del totale delle cellule del rene umanizzato. Questo sviluppo è significativo poiché i precedenti tentativi di coltivare organi umani nei maiali non hanno avuto successo.

I maiali sono un candidato ideale per la coltivazione di organi umani a causa delle loro somiglianze nella fisiologia, nelle dimensioni degli organi e nello sviluppo embrionale. Il rene umano è uno degli organi più trapiantati al mondo e appare precocemente anche durante l’embriogenesi. Attualmente ci sono 88,500 persone in attesa di un trapianto solo negli Stati Uniti.

Gli scienziati coinvolti nello studio hanno modificato geneticamente il maiale per creare uno spazio in cui le cellule umane potessero crescere, permettendo loro di sopravvivere in un ambiente che non era quello naturale. Questa modifica ha richiesto cinque anni per essere realizzata. Miguel Esteban, uno degli autori senior dello studio, ha spiegato che questa svolta offre un'alternativa interessante per superare la carenza di organi umani per i trapianti.

Nonostante questi risultati promettenti, ci sono dei limiti a questo studio. Il tasso di embrioni di maiale in degenerazione era elevato e sono necessarie ulteriori ricerche per comprenderne le ragioni. Devono essere prese in considerazione anche le preoccupazioni etiche riguardanti il ​​contributo di altri lignaggi, come il cervello e le cellule germinali. Inoltre, la presenza di cellule vascolari di origine suina negli organi potrebbe portare al rigetto.

Tuttavia, questa svolta apre la strada alla generazione di reni umani funzionali all’interno dei maialini appena nati. Non solo fornisce speranza per affrontare la carenza di organi, ma apre anche nuove opportunità per la medicina rigenerativa e lo studio dello sviluppo dei reni umani.

Fonti: The Guardian, CNN