Uno scorcio di Marte: gli scienziati osservano il bagliore notturno verde sul pianeta rosso

Gli scienziati dell'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno fatto una scoperta rivoluzionaria mentre studiavano Marte. Hanno rilevato un tenue bagliore verde nel cielo notturno del Pianeta Rosso che può effettivamente essere visto con l’occhio umano. Questa sorprendente osservazione è stata fatta dalla missione ExoMars Trace Gas Orbiter dell'ESA, che attualmente orbita attorno a Marte.

A differenza delle precedenti osservazioni del bagliore notturno su Marte, questo particolare bagliore è visibile nello spettro ottico. La luce è particolarmente intensa nelle regioni polari, portando gli scienziati a credere che potrebbe essere visibile agli esploratori umani se il cielo notturno marziano fosse privo di nuvole. Questa scoperta ha suscitato notevole entusiasmo tra i ricercatori, poiché suggerisce nuove possibilità e sfide per le future missioni su Marte.

La scoperta di questo bagliore notturno verde aggiunge alla nostra conoscenza esistente dei fenomeni atmosferici nel Sistema Solare. Gli scienziati hanno già osservato bagliori notturni infrarossi e ultravioletti su Marte, così come bagliori visibili causati dall’assorbimento della radiazione solare nell’atmosfera. Tuttavia, questa è la prima volta che uno spettro di bagliore notturno viene osservato nel dominio visibile.

Il team di scienziati guidato dal planetologo Jean-Claude Gerard dell’Università di Liegi in Belgio ha analizzato i dati del Trace Gas Orbiter, che hanno evidenziato segni di bagliore notturno attraverso le lunghezze d’onda ultraviolette visibili. Il bagliore notturno è stato osservato durante l'inverno marziano al polo sud, tra altitudini comprese tra 40 e 60 chilometri (da 25 a 37 miglia). Attribuirono questo fenomeno all'emissione di diossigeno (O2), risultante dalla combinazione di atomi di ossigeno trasportati dalla soleggiata giornata marziana.

Le implicazioni di questa scoperta sono profonde. Non solo fornisce un’opportunità unica per future esplorazioni e osservazioni dell’atmosfera marziana, ma funge anche da tracciante per la circolazione, la chimica e i processi atmosferici. Studiando la composizione della sottile atmosfera di Marte, gli scienziati sperano di svelare i misteri che circondano la sua evoluzione, ad esempio perché e dove è scomparso il resto dell'atmosfera.

Questa scoperta rivoluzionaria apre un nuovo regno di possibilità per comprendere Marte e le sue caratteristiche uniche. Ci avvicina di un passo alla scoperta dei segreti del Pianeta Rosso e accende la nostra curiosità sul potenziale dell’esplorazione umana in futuro.

FAQ

Cosa hanno osservato gli scienziati su Marte?

Gli scienziati hanno osservato un tenue bagliore verde nel cielo notturno di Marte, visibile ad occhio nudo. Questo fenomeno, noto come bagliore notturno, è stato rilevato dalla missione ExoMars Trace Gas Orbiter.

Perché questa scoperta è significativa?

La scoperta del bagliore notturno nello spettro visibile su Marte non ha precedenti. Apre nuove possibilità per esplorare e comprendere l’atmosfera marziana e le sue caratteristiche uniche.

Qual è la causa del bagliore notturno verde su Marte?

Il bagliore notturno verde su Marte è il risultato della combinazione di atomi di ossigeno in diossigeno (O2) dopo essere stati trasportati dalla soleggiata giornata marziana, emettendo un bagliore nel processo.

Cosa possiamo imparare dallo studio dell’atmosfera marziana?

Lo studio dell’atmosfera marziana può fornire preziose informazioni sulla sua circolazione, chimica e processi. Inoltre, comprendere la composizione dell'atmosfera di Marte può aiutare gli scienziati a svelare i misteri che circondano la sua evoluzione e la perdita del resto della sua atmosfera.