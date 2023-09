RNA recuperato dalla tigre estinta della Tasmania, rafforzando gli sforzi nella ricerca sull'estinzione

Gli scienziati hanno recuperato l'RNA di una tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, che è stata conservata in un museo di Stoccolma dal 1891. Sebbene l'estrazione del DNA da animali e piante antichi sia già stata effettuata in precedenza, questa è la prima volta che l'RNA è stato effettuato con successo recuperato da una specie estinta. L'RNA, come il DNA, è una molecola biomolecolare presente in tutte le cellule viventi ed è responsabile del trasporto delle informazioni genetiche e della sintesi delle proteine. La capacità di estrarre, sequenziare e analizzare il vecchio RNA potrebbe potenzialmente aiutare nella ricreazione di specie estinte e aiutare a comprendere le pandemie virali del passato.

La tigre della Tasmania era un predatore apicale che un tempo vagava per il continente australiano e le isole adiacenti. L'arrivo dell'uomo in Australia portò alla rovina della specie e i colonizzatori europei nel XVIII secolo contribuirono ulteriormente alla sua estinzione. Lo studio sulla scomparsa della tigre della Tasmania è considerato uno dei casi più ben documentati di estinzione provocata dall'uomo.

L’RNA recuperato fornisce informazioni sulla biologia e sulla regolazione metabolica della tigre della Tasmania prima della sua estinzione. Comprendere i complementi genetici e l’attività genetica delle specie estinte è fondamentale per ricrearle. Sebbene la possibilità di resuscitare specie estinte utilizzando l’editing genetico su parenti viventi sia ancora scettica, si incoraggiano ulteriori ricerche sulla biologia di questi animali estinti.

Il recupero dell'RNA dai resti della tigre della Tasmania ha sorpreso gli scienziati, poiché l'RNA è generalmente considerato meno stabile del DNA e si pensava avesse una durata di vita breve. La condizione essiccata dei resti presso il Museo svedese di storia naturale, con la pelle, i muscoli e le ossa preservati, probabilmente ha contribuito alla conservazione dell'RNA.

Questa ricerca apre nuove possibilità nel campo della deestinzione e fa luce sulla biologia delle specie estinte. Sebbene ricreare una specie estinta rimanga un compito complesso, comprenderne la composizione genetica e i processi biologici è essenziale negli sforzi di conservazione e nell’apprendimento dalle estinzioni passate.

