Una nuova prospettiva sull'eclissi solare: approfondimenti dalle osservazioni radio

Mentre la maggior parte dei californiani ha apprezzato l’eclissi solare parziale del 14 ottobre, i ricercatori dell’Owens Valley Radio Observatory (OVRO) hanno adottato un approccio diverso. Utilizzando il loro aggiornato Long Wavelength Array (OVRO-LWA), hanno catturato un'immagine unica di "eclissi radio" che fa luce sulla corona solare e sui fenomeni associati.

Tradizionalmente, le eclissi solari vengono osservate attraverso la luce visibile, ma OVRO-LWA ha misurato lunghezze d'onda radio comprese tra 20 e 88 megahertz (MHz) per creare un'immagine dell'eclissi in uno spettro elettromagnetico diverso. L'immagine risultante, che può essere vista nel video qui sotto, mostra la posizione della Luna rappresentata da linee tratteggiate e il bordo visibile del Sole con linee continue. In particolare, il video cattura anche le distorsioni causate dalla ionosfera del sole, creando un effetto a catena simile alla visione del sole attraverso una superficie d’acqua increspata.

Le onde radio che si estendono oltre il bordo del sole nell'immagine vengono emesse dalla sua corona, producendo un sorprendente effetto “anello di fuoco” anche al di fuori del percorso dell'eclissi anulare totale. Questa prospettiva unica offre agli scienziati l'opportunità di studiare l'estesa corona del sole con una risoluzione senza precedenti alle lunghezze d'onda radio.

Bin Chen, astrofisico solare e professore associato presso il New Jersey Institute of Technology (NJIT), che co-dirige la ricerca sul sole di OVRO-LWA, ha sottolineato il significato di questa osservazione. Sfruttando il bordo della Luna come un “filo di coltello” in movimento, l'effettiva risoluzione angolare della corona solare può essere notevolmente migliorata.

L'aggiornamento di OVRO-LWA, sostenuto dalla National Science Foundation, ha consentito al telescopio di osservare il cielo più velocemente di qualsiasi altro radiotelescopio operante a frequenze inferiori a 100 MHz. Questo potente strumento consente il monitoraggio continuo del cielo, fornendo preziose informazioni su vari fenomeni astronomici, tra cui le espulsioni di massa coronale dalle stelle vicine, il magnetismo degli esopianeti e l’universo primordiale.

Con la sua capacità di catturare immagini radio dell’eclissi solare, OVRO-LWA offre una prospettiva nuova e preziosa sulla stella più vicina, aprendo nuove strade per l’esplorazione e la comprensione scientifica.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'array di lunghezze d'onda lunghe (LWA)?

Il Long Wavelength Array (LWA) è un radiotelescopio progettato per osservare e studiare gli oggetti celesti a lunghe lunghezze d'onda, che vanno dalle decine alle centinaia di metri. È in grado di catturare le onde radio emesse da varie fonti astronomiche, fornendo informazioni uniche sull'universo.

Qual è la corona del sole?

La corona è la regione più esterna dell'atmosfera solare che si estende per milioni di chilometri nello spazio. È composto da gas ionizzati estremamente caldi che diventano visibili durante un'eclissi solare come un debole bagliore bianco perlaceo che circonda il disco oscurato del sole.

Perché le osservazioni radio delle eclissi sono importanti?

Le osservazioni radio delle eclissi forniscono agli scienziati una prospettiva diversa sulla corona solare e sui fenomeni associati. Studiando l’emissione di onde radio dalla corona, i ricercatori possono ottenere informazioni sulla sua dinamica, sui campi magnetici e su altre proprietà che non sono facilmente osservabili attraverso le tradizionali osservazioni in luce visibile. Queste prospettive uniche migliorano la nostra comprensione del sole e del suo impatto sul sistema solare.