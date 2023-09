Scienziati riescono a coltivare con successo un organo umano all'interno di un maiale

Gli scienziati hanno raggiunto un traguardo importante nella ricerca medica facendo crescere con successo un organo umano all’interno di un altro animale. In uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, i ricercatori hanno inserito cellule staminali umane in embrioni di maiale geneticamente modificati. Quando questi embrioni furono impiantati in madri surrogate di maiali, svilupparono reni umani allo stadio iniziale entro circa 28 giorni.

I precedenti tentativi di coltivare organi umani nei maiali non avevano avuto successo, rendendo questo risultato un importante progresso nel campo. I ricercatori sperano che questa tecnologia possa un giorno contribuire ad affrontare la carenza di organi umani necessari per i trapianti.

I reni sono organi vitali responsabili del filtraggio del sangue e dell'eliminazione dei rifiuti e dell'acqua in eccesso dal corpo. Vengono comunemente trapiantati, ma la domanda di reni supera di gran lunga l’offerta. Ad esempio, nel 2020, circa 100,000 persone negli Stati Uniti erano in lista d’attesa per un trapianto di rene, ma solo 23,000 ne hanno ricevuto uno.

Una potenziale soluzione alla carenza di organi è quella di integrare le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), che possono svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula, negli embrioni di altri mammiferi. I maiali rappresentano una scelta particolarmente promettente per questo processo perché i loro organi sono simili a quelli umani e il loro sviluppo embrionale è paragonabile. Tuttavia, sorgono difficoltà perché le cellule suine nell'embrione tendono a superare le cellule umane e hanno esigenze nutrizionali e chimiche diverse.

In questo studio, i ricercatori hanno superato queste sfide utilizzando la tecnologia CRISPR per disabilitare geni specifici responsabili dello sviluppo dei reni negli embrioni di maiale. Ciò ha consentito alle iPSC umane di riempire il vuoto nello sviluppo dei reni. Il team ha inoltre manipolato le iPSC umane per adattarle allo stadio di sviluppo delle cellule suine, migliorando l'integrazione.

I ricercatori hanno impiantato 1,820 di questi embrioni misti in 13 madri surrogate e hanno interrotto le gravidanze circa un mese dopo per estrarre gli embrioni. Cinque di questi embrioni contenevano reni allo stadio iniziale composti per il 50-60% da cellule umane, che erano strutturalmente normali per questo stadio di sviluppo. È importante sottolineare che le cellule umane erano presenti principalmente nei reni e non apparivano in altri tessuti che potessero sollevare preoccupazioni etiche.

Sebbene questa tecnologia sia ancora lontana dall’essere utilizzata per il trapianto di organi umani, apre nuove possibilità per lo studio dello sviluppo degli organi umani e delle malattie dello sviluppo. Oltre ad affrontare il problema del rigetto immunitario e a migliorarne l’efficienza, sono necessarie ulteriori ricerche per far avanzare questa tecnologia.

Nel complesso, questo studio innovativo rappresenta un significativo passo avanti, offrendo speranza per futuri progressi nel trapianto di organi e nella nostra comprensione dello sviluppo degli organi umani.

Fonte:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023