Preparatevi per la prossima eclissi solare “Anello di fuoco” sull’Isola di Pasqua

Tra poco meno di un paio di settimane, gli Stati Uniti vivranno la tanto attesa eclissi solare. Tuttavia, i cacciatori di eclissi stanno già puntando gli occhi sul prossimo evento celeste. Esattamente tra 365 giorni da oggi, il 2 ottobre 2024, un'eclissi solare anulare, nota anche come "anello di fuoco", abbellirà i cieli sopra l'Isola di Pasqua, o Rapa Nui come è conosciuta localmente.

Situata a circa 2,300 miglia al largo della costa cilena, l'Isola di Pasqua è una piccola e remota isola che si estende su appena 63 miglia quadrate. L’imminente eclissi solare sarà un evento straordinario, considerando che è la seconda volta in 14 anni che un fenomeno del genere si verifica qui. La precedente eclissi solare totale dell'11 luglio 2010, ha affascinato gli osservatori mentre attraversava l'isola.

Similmente all’imminente eclissi negli Stati Uniti, anche l’evento sull’Isola di Pasqua sarà un fenomeno di “anello di fuoco”. Gli entusiasti cacciatori di eclissi di tutto il mondo si stanno già preparando per l'opportunità di assistere a questo spettacolo unico tra i Moai, le famose statue di pietra della cultura Rapa Nui.

Tuttavia, raggiungere l’Isola di Pasqua per questo maestoso evento potrebbe non essere facile. Patrick Poitevin, un cacciatore di eclissi britannico che ha vissuto oltre 50 eclissi solari, ha espresso il suo entusiasmo ma ha menzionato le difficoltà di trovare alloggio per l'eclissi del 2010 a causa della forte domanda. Sfortunatamente, è finito su un'altra isola. Poitevin ha una vasta esperienza nell'osservazione delle eclissi solari in luoghi remoti e recentemente ha catturato un'immagine affascinante della cromosfera del sole, il suo secondo strato colorato, mentre si trovava fuori dal percorso della totalità a Kosrae, in Micronesia.

Anche un altro intrepido cacciatore di eclissi, Larry Stephens di Des Moines, Iowa, sta progettando di assistere all'"anello di fuoco" sull'Isola di Pasqua. Stephens, un esperto fotografo di eclissi solari, è stato dissuaso dal partecipare all'evento del 2010 a causa della riduzione dei prezzi e dei voli cancellati. Con 19 eclissi solari totali, tre eclissi anulari e sette eclissi parziali al suo attivo, Stephens è ansioso di sperimentare la sua prima eclissi anulare oltreoceano.

Vari tour operator per l’osservazione delle eclissi, come Sky & Telescope, TravelQuest e AstroTrails, offrono viaggi organizzati per gli appassionati che vogliono assistere all’eclissi solare “anello di fuoco” sull’Isola di Pasqua. Oltre che dall'Isola di Pasqua, l'evento sarà visibile anche dalla Patagonia meridionale in Cile e Argentina.

Se hai intenzione di assistere a questo spettacolo celeste, rimani aggiornato sulle opzioni di viaggio e alloggio seguendo l'editore di WhenIsTheNextEclipse.com, il rinomato esperto di eclissi che ha pubblicato La guida completa alla grande eclissi nordamericana dell'8 aprile 2024.

Fonte:

– “I cacciatori di eclissi si preparano per il prossimo 'anello di fuoco' sull'Isola di Pasqua” di Jamie Carter