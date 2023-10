Il futuro supercontinente: Pangea Ultima

Un recente studio pubblicato su Nature Geosciences esamina la formazione di un futuro supercontinente chiamato Pangea Ultima, che si stima avverrà tra 250 milioni di anni. Lo studio, condotto dall’Università di Bristol, mira a comprendere i potenziali cambiamenti climatici che potrebbero verificarsi come risultato di processi naturali piuttosto che di cambiamenti climatici causati dall’uomo.

Secondo lo studio, la formazione di Pangea Ultima porterà a temperature estreme, rendendo il nuovo supercontinente inospitale per la vita dei mammiferi. Due fattori chiave contribuiscono al drastico aumento delle temperature. In primo luogo, la fusione di tutti i continenti attraverso l’attività tettonica aumenterà il vulcanismo. Mentre i vulcani solitamente agiscono come regolatori della temperatura rilasciando anidride carbonica e riscaldando naturalmente il pianeta, un vulcanismo eccessivo porterà ad alti livelli di anidride carbonica e conseguenti aumenti di temperatura. In secondo luogo, man mano che il Sole invecchia, emetterà più energia e calore, amplificando ulteriormente l’aumento delle temperature sulla Terra.

I ricercatori hanno utilizzato modelli climatici computerizzati per simulare le condizioni ambientali di Pangea Ultima, tra cui umidità, pioggia, vento e temperatura. I loro risultati suggeriscono che solo una piccola porzione, tra l’8 e il 16%, del territorio di Pangea Ultima rimarrà abitabile per i mammiferi. Lo studio prevede temperature comprese tra 40 e 50 gradi Celsius, con alti livelli di umidità. Tali condizioni renderebbero impossibile la sopravvivenza dei mammiferi, compreso l’uomo, a causa della loro incapacità di rinfrescare il corpo attraverso la sudorazione.

È importante notare che nel corso della storia della Terra ci sono stati più supercontinenti. Pangea, il supercontinente più recente, è il più conosciuto. La formazione dei supercontinenti è il risultato della tettonica a placche, dove la superficie terrestre è divisa in placche che si scontrano e si subducono per lunghi periodi di tempo.

Sebbene Pangea Ultima presenti un futuro potenzialmente terribile, serve a ricordare il clima complesso e in continua evoluzione della Terra. Comprendere l’impatto dei processi naturali sul cambiamento climatico può fornire informazioni sugli scenari futuri. Ulteriori ricerche sui supercontinenti continueranno a far luce sull’abitabilità del nostro pianeta nei prossimi anni e decenni.

