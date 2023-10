L’impatto devastante degli incendi sul Pantanal nel 2020

Il Pantanal, riconosciuto come la più grande zona umida tropicale d’acqua dolce e un punto critico per la biodiversità, è stato teatro di gravi incendi nel 2020. Gli incendi hanno distrutto circa il 30% della porzione brasiliana del bioma, equivalente a un’area di 44,998 chilometri quadrati. Ciò supera le stime precedenti, che variavano da 14,307 km² a 36,017 km².

I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale (INPE) in Brasile hanno utilizzato le immagini satellitari del satellite SENTINEL-2 dell'Agenzia spaziale europea per stimare con precisione l'estensione delle aree bruciate. Questo approccio ha raggiunto una notevole precisione del 96%, superando di gran lunga altri modelli satellitari per il Pantanal. I risultati dello studio contribuiranno a migliorare le stime dei gas in tracce e degli aerosol associati alla combustione della biomassa.

È fondamentale valutare l’impatto degli incendi sugli ecosistemi e sulla biodiversità nelle regioni sensibili al clima come il Pantanal, soprattutto considerando la potenziale intensificazione della siccità causata da El Niño di quest’anno. La parte settentrionale del Pantanal e le aree adiacenti nel bacino dell’Alto Paraguay potrebbero diventare più secche e più suscettibili agli incendi.

Lo studio evidenzia i punti di forza delle immagini satellitari fornite dallo strumento multispettrale (MSI) a bordo di SENTINEL-2, inclusa la sua risoluzione spaziale superiore di 20 metri, che offre informazioni dettagliate sulle aree bruciate, e una risoluzione temporale di 5 giorni.

La crisi degli incendi del Pantanal del 2020 è stata causata principalmente da un’estrema siccità e comprendere l’impatto di questi eventi meteorologici sul bioma e sulla sua biodiversità è essenziale per i programmi di gestione e mitigazione degli incendi. Queste informazioni possono aiutare le agenzie ambientali e i vigili del fuoco a determinare le aree e le azioni prioritarie per combattere o controllare gli incendi.

Le conseguenze degli incendi nel Pantanal furono significative. La regione in genere sperimenta livelli d’acqua elevati durante la stagione delle piogge, ma una prolungata siccità nel 2019 seguita da un peggioramento delle condizioni nel 2020 ha comportato una riduzione del 34% della superficie dell’acqua rispetto alla media. L'area complessiva bruciata è stata del 200% maggiore rispetto alla media a lungo termine, con il 35% bruciato per la prima volta nella storia.

L’impatto ecologico degli incendi è stato devastante, soprattutto per la popolazione dei giaguari, la specie felina più grande delle Americhe. Gli incendi hanno distrutto il 45% della popolazione stimata di giaguari, colpendo il 79% della loro area di residenza e il 54% delle aree protette. Si stima che circa 16 milioni di piccoli animali e 944,000 animali più grandi siano morti negli incendi.

Il costo economico per il ripristino delle aree colpite è stimato a 123 milioni di dollari. Inoltre, si è registrato un aumento del numero di ricoveri per problemi respiratori negli stati del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul, evidenziando ulteriormente gli effetti dannosi degli incendi sulla salute umana.

Lo studio sottolinea la necessità di sforzi continui per migliorare l’accuratezza dei dati e generare stime più precise, consentendo una migliore gestione degli incendi e la conservazione ambientale nel Pantanal e in altre regioni vulnerabili.