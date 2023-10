Gli astronomi scoprono i resti di una stella scomparsa utilizzando il telescopio spaziale James Webb

Gli astronomi hanno fatto una scoperta affascinante con l'aiuto del James Webb Space Telescope (JWST). Hanno trovato prove di una stella scomparsa, nota come N6946-BH1, che ha subito un periodo di luminosità nel 2009, ma invece di esplodere in una supernova, è scomparsa. I precedenti tentativi di osservare la stella utilizzando vari telescopi non hanno avuto successo, ma gli strumenti avanzati del JWST hanno rivelato una sorgente luminosa a infrarossi che sembra essere i resti di un guscio di polvere che circonda la posizione originale della stella.

Questa nuova scoperta mette in discussione l’ipotesi che N6946-BH1 sia diventato un buco nero dopo il collasso, invece di innescare una supernova. Il team che ha studiato i dati raccolti dagli strumenti NIRCam e MIRI di JWST ha anche scoperto che la fonte non è un singolo oggetto residuo, ma tre fonti distinte. Ciò indica che le passate osservazioni della stella erano una miscela di queste tre fonti a causa dell’insufficiente risoluzione dei telescopi precedenti.

La spiegazione alternativa per lo schiarimento del 2009 è che sia stato causato da una fusione stellare. La stella massiccia apparentemente luminosa era in realtà un sistema stellare che si illuminava quando due stelle si fondevano e poi si oscuravano. Anche se le prove propendono per il modello della fusione, gli astronomi non possono escludere del tutto il fallimento del modello della supernova. Questa scoperta aggiunge complessità alla nostra comprensione delle supernovae e della formazione dei buchi neri di massa stellare.

La capacità del JWST di distinguere più sorgenti in una galassia distante 22 milioni di anni luce è impressionante e offre la speranza che gli astronomi saranno in grado di osservare stelle simili in futuro. Un’ulteriore raccolta di dati aiuterà a confermare se questi eventi sono fusioni stellari o vere supernovae fallite, contribuendo a una migliore comprensione degli stadi finali delle stelle mentre si evolvono in buchi neri di massa stellare.

Fonte: articolo originale pubblicato da Universe Today