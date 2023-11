Nuove intuizioni sui misteriosi transitori di luce nel cielo notturno

In un affascinante studio condotto dall'Osservatorio Palomar vicino a San Diego, in California, gli astronomi hanno documentato un fenomeno peculiare avvenuto il 19 luglio 1952. La loro indagine del cielo notturno ha catturato un'immagine di tre stelle situate molto vicine l'una all'altra alle 8:52: 9:45. Tuttavia, quando è stata scattata una seconda immagine alle XNUMX:XNUMX, le stelle erano completamente scomparse.

Questa scomparsa ha suscitato l’interesse di un team di ricercatori dedito allo studio di questi eventi transitori. Hanno approfondito varie spiegazioni plausibili, iniziando con un'indagine approfondita delle immagini e dei cataloghi successivi. Le loro scoperte hanno rivelato che gli oggetti non erano presenti in nessuna immagine successiva della stessa regione nell’arco di ben 69 anni.

Per garantire la precisione, il team ha confrontato i transitori con altre stelle catturate nelle vicinanze. Sorprendentemente, nonostante le differenze di dimensioni, le forme degli oggetti sono rimaste sorprendentemente simili. I ricercatori hanno concluso che i transitori sono effettivamente sorgenti di luce puntiformi e irrisolte. Hanno escluso la possibilità di fonti in movimento come aerei, asteroidi o particelle elementari, così come difetti nella lastra fotografica.

Considerando la scomparsa simultanea di tutti e tre gli oggetti, i ricercatori hanno respinto il concetto di oscuramento indipendente. Hanno anche esplorato la possibilità che gli oggetti si siano brevemente illuminati a causa di un evento comune. Tuttavia, se i tre oggetti separati fossero responsabili, dovrebbero essere situati vicini tra loro, potenzialmente all’interno del nostro sistema solare.

Le implicazioni di questa vicinanza suggeriscono che gli oggetti potrebbero essere asteroidi o altri corpi celesti all'interno della nube di Oort. Ciò spiegherebbe anche perché non sono stati rilevati nelle indagini successive. D’altra parte, il team ha proposto un’alternativa interessante: la lente gravitazionale. Hanno ipotizzato che oggetti immensamente pesanti potessero deformare lo spazio-tempo, ingrandendo oggetti distanti per brevi periodi.

Mentre cercavano risposte, i ricercatori hanno riconosciuto l’assenza di una spiegazione definitiva. Hanno chiesto sforzi continui nella ricerca di eventi transitori simili per far luce su questo intrigante mistero. Lo studio, che offre una nuova prospettiva sui fenomeni celesti, è stato pubblicato sul server di prestampa arXiv.

Domande frequenti

Cos'è un evento transitorio in astronomia?

Un evento transitorio in astronomia si riferisce a un fenomeno o evento temporaneo e non osservato ripetutamente. Può coinvolgere oggetti celesti che appaiono o scompaiono, mostrano comportamenti insoliti o sperimentano improvvisi cambiamenti di luminosità.

Cos'è la nuvola di Oort?

La nube di Oort è una regione ipotizzata nei confini esterni del sistema solare. Si ritiene che contenga una vasta collezione di corpi ghiacciati come comete e asteroidi, che formano un guscio sferico attorno al sole. Si pensa che la nube di Oort si estenda a migliaia di unità astronomiche (UA) dal sole.

Cos'è la lente gravitazionale?

La lente gravitazionale è un fenomeno in cui il percorso della luce viene piegato mentre passa vicino a un oggetto massiccio, come una galassia o un buco nero. Questa deflessione della luce può ingrandire o distorcere l'aspetto degli oggetti situati dietro la lente gravitazionale.