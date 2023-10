Tom Mueller, CEO di Impulse Space, parla di SpaceX, delle manovre orbitali e del futuro della logistica spaziale

In una recente intervista con Space.com, Tom Mueller, fondatore e CEO di Impulse Space, ha riflettuto sul suo periodo trascorso presso SpaceX, ha condiviso le lezioni apprese da Elon Musk e ha discusso gli obiettivi della sua nuova impresa nel settore dei servizi logistici nello spazio. .

Mueller, un rinomato ingegnere aerospaziale, è stato reclutato personalmente da Elon Musk nel 2002 per contribuire a dare il via a SpaceX. Come primo dipendente dell'azienda, Mueller ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del motore a razzo Merlin, che alimenta il razzo Falcon 9 e il lanciatore Falcon Heavy di SpaceX.

Alla fine del 2020, Mueller ha lasciato SpaceX per formare Impulse Space, una startup con sede in California focalizzata sulla fornitura di veicoli di manovra orbitale precisi per la consegna del carico utile dell'ultimo miglio in orbita terrestre bassa (LEO). La navicella spaziale e i sistemi di propulsione Mira dell'azienda sono progettati per fornire più carichi utili su orbite personalizzate da un singolo lancio, offrendo maggiore flessibilità ed efficienza nella logistica orbitale.

La prima missione orbitale di Impulse Space, LEO Express-1, è prevista per novembre 2022 a bordo della missione di rideshare Transporter-9 di SpaceX. La società sta inoltre pianificando una missione su Marte con Relativity Space nel 2026.

Durante l'intervista, Mueller ha condiviso che agli albori di SpaceX, pochissime persone credevano nella visione di razzi e astronavi riutilizzabili per Marte. Ha ricordato le sfide legate alla costruzione del razzo Falcon 1 e il quasi fallimento della società. Tuttavia, la perseveranza di SpaceX ha dato i suoi frutti e il razzo Falcon 9 è ora riconosciuto come il veicolo più affidabile ed economico della storia.

In qualità di capo della progettazione del motore Merlin del Falcon, Mueller ha sottolineato il primo lancio del Falcon Heavy nel 2018 e il primo attracco alla Stazione Spaziale Internazionale come momenti salienti della sua carriera. Ha sottolineato l’importanza di questi risultati nel dimostrare le capacità della tecnologia missilistica di SpaceX.

Alla domanda sui suoi obiettivi per Impulse Space, Mueller ha espresso la sua fiducia nel potenziale dell'astronave di SpaceX, ma ha riconosciuto le sue sfide nel raggiungere orbite energetiche più elevate. Impulse Space mira a colmare questa lacuna fornendo veicoli spaziali propulsivi efficienti e a basso costo che possono facilitare il viaggio verso orbite energetiche più elevate nel sistema solare interno.

Mueller ha spiegato che il ruolo di Impulse Space nella logistica orbitale è quello di offrire il posizionamento personalizzato dei carichi utili in orbite diverse. Con la capacità di navigare nello spazio 3D e servire varie altitudini, piani e requisiti di temporizzazione, Impulse Space mira a fornire un posizionamento ottimale per il carico utile di ciascun cliente. L’azienda è inoltre fortemente focalizzata sull’esplorazione oltre la Terra, comprese le missioni sulla Luna e su altri pianeti.

In conclusione, la vasta esperienza di Tom Mueller presso SpaceX e la sua nuova avventura con Impulse Space dimostrano il suo impegno nel far avanzare la propulsione dei razzi e le manovre orbitali. Con tecnologie innovative e un focus su soluzioni incentrate sul cliente, Impulse Space è pronta a contribuire al futuro della logistica spaziale.

Definizioni:

– Propulsione a razzo: la scienza e la tecnologia della propulsione di razzi o altri veicoli spaziali per l'esplorazione spaziale o altre applicazioni.

– Manovra orbitale: l’atto di modificare l’orbita di un veicolo spaziale o di un satellite utilizzando sistemi di propulsione per regolarne la velocità e la traiettoria.

– Orbita terrestre bassa (LEO): la regione dello spazio attorno alla Terra con un'altitudine compresa tra circa 160 e 2,000 chilometri (100 e 1,240 miglia).

– Propulsione: l'azione o il processo di guida o spinta in avanti, in particolare utilizzando una fonte di energia per il movimento o la potenza.

Fonte:

– Space.com

– Spazio degli impulsi