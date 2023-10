Miglioramento dell'efficienza della luminescenza e della stabilità termica dei fosfori che emettono NIR

I diodi emettitori di luce convertiti al fosforo (PC-LED) emettitori di fosforo nel vicino infrarosso (NIR) hanno attirato l'attenzione in campi tecnologici emergenti come la visione notturna e il bio-imaging. Tuttavia, lo sviluppo di questi LED per PC ha dovuto affrontare sfide dovute alla mancanza di materiali al fosforo ad alte prestazioni che emettono NIR e che possono essere eccitati dalla luce blu. Uno dei tipi di materiali promettenti per affrontare queste sfide sono i granati di tipo A3B2C3O12, che offrono strutture sintonizzabili e un ambiente compatto e coordinato.

In un recente studio pubblicato su Light: Science & Applications, gli scienziati del Changchun Institute of Applied Chemistry e della China University of Geosciences hanno segnalato una strategia per migliorare contemporaneamente l'efficienza della luminescenza e la stabilità termica del Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 che emette NIR: Fosfori di granato Cr. I ricercatori hanno ottenuto questo risultato utilizzando una tecnica di co-sostituzione di unità chimiche, che ha comportato solo un leggero spostamento nella lunghezza d’onda di emissione.

Lo studio ha scoperto che l’efficienza e la stabilità termica dei fosfori di granato drogati con Cr3+ dipendono da fattori quali la presenza di ioni Cr4+, ​​che assorbono la luce NIR, e la rigidità strutturale. Sostituendo [Zn2+–Zr4+] con [Y3+–Y3+], i ricercatori hanno ridotto al minimo la presenza di ioni Cr4+ e promosso i centri di emissione benefici di Cr3+, con conseguente maggiore efficienza di luminescenza.

Inoltre, l’introduzione dell’unità [Zn2+–Zr4+] ha migliorato la rigidità della struttura cristallina, portando a un’eccellente stabilità termica. I fosfori sviluppati che emettono NIR hanno mostrato potenziali applicazioni nella crittografia delle informazioni, nell'imaging di bio-tessuti e nella visione notturna.

Questo studio fornisce preziose informazioni sull'ottimizzazione delle proprietà di luminescenza per i fosfori di granato drogati con Cr3+. I risultati potrebbero aprire la strada a ulteriori esplorazioni e sviluppi di materiali al fosforo ad alte prestazioni che emettono NIR.

Riferimento:

Dongjie Liu et al, Conversione di Valence e ricostruzione del sito in granato attivato con cromo che emette nel vicino infrarosso per il miglioramento simultaneo dell'efficienza quantistica e della stabilità termica, Light: Science & Applications (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01283-3

Fonte:

Accademia Cinese delle Scienze