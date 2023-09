Gli scienziati sviluppano un fotorilevatore a banda ultralarga utilizzando il grafene a doppio strato attorcigliato

I ricercatori dell’ICFO e i loro collaboratori hanno sviluppato un nuovo fotorivelatore a banda ultralarga che utilizza grafene a doppio doppio strato ritorto (TDBG). Questo nuovo dispositivo è in grado di rilevare in modo efficiente la luce attraverso un’ampia gamma spettrale, dalle lunghezze d’onda dei terahertz lontani alle lunghezze d’onda del vicino infrarosso. Il fotorilevatore elimina la necessità di campi elettrici esterni e offre scalabilità per applicazioni industriali.

Gli array di fotoconduttori tradizionali basati su elementi tellururo di mercurio-cadmio sono attualmente utilizzati per l'imaging iperspettrale, ma non sono efficienti sull'intero spettro e non sono in grado di rilevare le lunghezze d'onda terahertz. Al contrario, TDBG ha il potenziale per superare queste limitazioni e migliorare le prestazioni e l’efficienza del rilevamento della luce.

I ricercatori hanno fabbricato dispositivi TDBG ruotando due pile di grafene a doppio strato di un ampio angolo. Questi dispositivi creano il proprio campo elettrico intrinseco senza la necessità di elettrodi aggiuntivi, rendendoli scalabili per la produzione di massa. Il team ha poi condotto esperimenti approfonditi per studiare la fotorisposta e la fotoconduttività del TDBG.

I risultati hanno mostrato che il fotorilevatore a banda ultralarga TDBG ha una buona efficienza quantistica, una fotoconduttività migliorata attraverso lo screening interstrato e scalabilità senza la necessità di gate esterni. Questa innovazione apre possibilità per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la guida autonoma, il monitoraggio ambientale, l’assistenza sanitaria, l’esplorazione spaziale, l’agricoltura e la lavorazione alimentare.

Questa ricerca evidenzia il potenziale del grafene a doppio doppio strato ritorto come materiale altamente efficiente e versatile per il fotorilevamento.

Fonte:

– ICFO/M. Ceccanti