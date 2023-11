Migliorare il sequestro naturale del carbonio: il ruolo della qualità dell'aria

Un nuovo studio condotto da un gruppo di ricerca guidato dalla Carnegie Institution for Science ha fatto luce su come l’inquinamento atmosferico influisce sulla capacità delle piante di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera attraverso la fotosintesi. I risultati, pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences, sottolineano l’impatto significativo dell’inquinamento da particolato sulla produttività dell’ecosistema ed evidenziano i potenziali benefici di una migliore qualità dell’aria.

Le piante svolgono un ruolo cruciale nel mitigare il cambiamento climatico attraverso la fotosintesi. Convertendo la luce solare in energia chimica, assorbono l'anidride carbonica dall'aria e la immagazzinano come materia biologica. Tuttavia, le particelle di aerosol, prodotte da attività umane come il pendolarismo e la combustione di combustibili fossili, possono ridurre questo processo vitale. Queste particelle non solo contribuiscono alla scarsa qualità dell’aria e ai problemi di salute umana, ma disperdono o assorbono anche la luce solare, proprio come quando si è all’ombra, ostacolando la crescita delle piante.

Utilizzando misurazioni satellitari, i ricercatori hanno osservato una correlazione tra l’attività fotosintetica e l’inquinamento da aerosol. Hanno scoperto che le piante catturano più carbonio nei fine settimana e durante i blocchi dovuti al Covid-19, quando la produzione industriale è ridotta e gli spostamenti sono limitati. Ciò suggerisce che la riduzione dell’inquinamento da particolato durante la settimana potrebbe potenzialmente migliorare il sequestro naturale del carbonio da parte delle piante.

Mantenendo i livelli di attività fotosintetica del fine settimana, si stima che tra i 40 e i 60 megatoni di anidride carbonica potrebbero essere rimossi dall’atmosfera ogni anno. Inoltre, questa riduzione dell’inquinamento potrebbe aumentare la produttività agricola senza la necessità di terreni aggiuntivi. Questi risultati hanno implicazioni politiche significative per i governi che mirano a ridurre l’inquinamento da carbonio e a raggiungere gli obiettivi climatici.

Le intuizioni dello studio sul ciclo settimanale dell’attività fotosintetica e sulla sua relazione con l’inquinamento da aerosol forniscono una nuova prospettiva sull’importanza della qualità dell’aria nel migliorare il sequestro naturale del carbonio. Migliorare la qualità dell’aria non solo apporta benefici alla salute umana, ma contribuisce anche alla lotta contro il cambiamento climatico. Questa ricerca sottolinea la necessità di sforzi continui per frenare l’inquinamento da particolato e dare priorità alle pratiche sostenibili per massimizzare il potenziale delle piante nel mitigare le emissioni di carbonio.

FAQ

1. Cos'è la fotosintesi?

La fotosintesi è il processo mediante il quale le piante convertono la luce solare in energia chimica. Assorbono l'anidride carbonica dall'aria e la utilizzano per produrre carboidrati e grassi, rilasciando ossigeno come sottoprodotto.

2. In che modo l'inquinamento atmosferico influisce sulla fotosintesi?

L’inquinamento atmosferico, in particolare l’inquinamento da particolato causato da particelle di aerosol, può ostacolare la fotosintesi. Queste particelle possono diminuire la qualità dell’aria, incidendo negativamente sulla salute delle piante e riducendo la loro capacità di assorbire la luce solare e di eseguire la fotosintesi in modo efficiente.

3. Quali sono le implicazioni di una migliore qualità dell’aria sul sequestro del carbonio?

Una migliore qualità dell’aria può portare a un maggiore sequestro di carbonio da parte delle piante. Riducendo l’inquinamento da particolato durante tutta la settimana, in modo simile ai livelli osservati nei fine settimana, si stima che tra i 40 e i 60 megatoni di anidride carbonica potrebbero essere rimossi dall’atmosfera ogni anno, contribuendo a combattere il cambiamento climatico.

4. In che modo questa ricerca contribuisce alla sostenibilità agricola?

Comprendere l’impatto dell’inquinamento da aerosol sulla fotosintesi fornisce preziose informazioni per la sostenibilità agricola. Dando priorità al miglioramento della qualità dell’aria, la produttività agricola può essere aumentata senza la necessità di terreni aggiuntivi, in linea con gli sforzi per ridurre l’impronta di carbonio e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette in agricoltura.