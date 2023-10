Gatto che fa le fusa: spiegazione del meccanismo del pilota automatico

By

I ricercatori hanno scoperto il segreto dietro le fusa di un gatto. Si scopre che il suono distintivo è prodotto da cuscinetti morbidi nelle corde vocali di un gatto, noti come "cuscinetti che fanno le fusa". Questi cuscinetti aumentano la densità delle corde vocali, facendole vibrare più lentamente, producendo il rombo basso che porta gioia ai proprietari di gatti.

In precedenza, gli scienziati erano perplessi su come i gatti, nonostante avessero corde vocali più corte, riuscissero a produrre suoni a bassa frequenza tipicamente emessi da animali più grandi. Tuttavia, la ricerca condotta da un team internazionale guidato dallo scienziato della voce Christian Herbst suggerisce che le fusa potrebbero essere un comportamento aerodinamico passivo che continua automaticamente dopo che il cervello ha inviato un segnale iniziale, sfidando la convinzione che le contrazioni muscolari attive causino le fusa.

Le vibrazioni delle corde vocali associate alle fusa implicano una modalità vocale speciale con un quoziente lungo e chiuso, simile al registro della "voce fritta" negli esseri umani. La frittura vocale è caratterizzata da un suono grave e stridente prodotto facendo vibrare le corde vocali a una frequenza molto bassa. I cuscinetti per le fusa nei gatti funzionano in modo simile per consentire loro di fare le fusa nonostante le loro corde vocali più corte.

Le fibre di collagene ed elastina all'interno dei tessuti connettivi delle corde vocali smorzano le alte frequenze dei suoni dei gatti, proprio come nei gatti che ruggiscono. Queste strutture, che possono misurare fino a 4 millimetri di diametro, erano state precedentemente scoperte nei gatti domestici ma non erano state studiate in relazione alle fusa.

In un esperimento, i ricercatori hanno rimosso le laringi di gatti domestici deceduti e hanno premuto insieme le corde vocali facendo passare attraverso di esse aria calda e umidificata. Sorprendentemente, tutte e otto le laringi producevano il suono delle fusa senza contrazioni muscolari o input neurali, dimostrando che la contrazione muscolare non è essenziale per fare le fusa.

Anche se il motivo esatto per cui i gatti fanno le fusa rimane ancora un mistero, alcune teorie suggeriscono che le fusa indichino contentezza e incoraggino l’interazione con gli esseri umani. La ricerca suggerisce anche che le fusa potrebbero avere proprietà curative.

La nuova comprensione delle fusa potrebbe portare a nuove intuizioni sul ruolo delle fusa nella salute e nel benessere di un gatto. Potrebbe anche aprire la strada allo sviluppo di tecnologie che imitano il suono delle fusa, come dispositivi calmanti per gatti o nuovi trattamenti per il dolore e l’ansia sia nei gatti che negli esseri umani.

Fonte: biologia attuale