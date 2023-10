Il dispositivo O2-Macro: una soluzione promettente per il diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1 rappresenta una sfida significativa in campo medico, poiché i trattamenti tradizionali spesso non sono in grado di ripristinare completamente la normale funzione dell’insulina. L'idea di trapiantare cellule produttrici di insulina nei pazienti per risolvere questo problema sembra semplice in teoria, ma è complicata dal sistema immunitario del corpo, che tende ad attaccare e distruggere queste cellule trapiantate. Tuttavia, una potenziale soluzione potrebbe risiedere nell’O2-Macrodevice, un bioreattore impiantabile per la produzione di insulina sviluppato dal Dipartimento di ingegneria chimica del MIT.

Questo dispositivo incapsula le cellule delle isole, responsabili della produzione di insulina, all'interno di una membrana semipermeabile. Ciò consente all’insulina di diffondersi nel flusso sanguigno, consentendo anche al glucosio, che regola la produzione di insulina, di entrare nelle cellule delle isole. Tuttavia, una limitazione di questo metodo di incapsulamento è la mancanza di apporto di ossigeno alle cellule delle isole all’interno della capsula, che è fondamentale per la loro vitalità.

Per affrontare questo problema, il dispositivo O2-Macro utilizza l'elettrolisi. Utilizza un piccolo circuito di raccolta dell'energia che genera ossigeno direttamente dall'acqua interstiziale del paziente. Applicando una corrente attraverso una membrana a scambio protonico, il dispositivo scompone le molecole d'acqua in ossigeno molecolare, che viene fornito alle cellule delle isole. Nel frattempo, l'idrogeno prodotto durante questo processo si disperde in modo innocuo.

Studi preliminari su topi diabetici hanno mostrato risultati promettenti. I topi a cui è stato impiantato il dispositivo O2-Macro hanno mantenuto con successo livelli di glucosio nel sangue controllati, mentre quelli che hanno ricevuto un impianto con la cellula disabilitata generatrice di ossigeno hanno sperimentato iperglicemia dopo solo due settimane. Ciò suggerisce che il dispositivo affronta efficacemente il problema dell’apporto di ossigeno, migliorando la vitalità delle cellule delle isole impiantate.

Inoltre, il gruppo di ricerca dietro l’O2-Macrodevice ha anche preso in considerazione metodi di produzione di massa, esplorando modi per fabbricare la camera cellulare necessaria per l’impianto. Utilizzando la fotolitografia su wafer di silicio standard da 150 mm, stanno aprendo la strada a una potenziale produzione commerciale di questa tecnologia.

Sebbene lo scetticismo sia comprensibile a causa delle precedenti delusioni nello sviluppo di trattamenti per il pancreas artificiale, il dispositivo O2-Macro offre un nuovo approccio che potrebbe produrre risultati promettenti. Trattando il diabete come una sfida ingegneristica, gli operatori sanitari potrebbero scoprire soluzioni innovative per la gestione e potenzialmente la cura di questa condizione cronica.

Fonte:

– Articolo di origine