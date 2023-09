Rivelazione delle forme 3D e della dinamica degli Skyrmion magnetici nei materiali sfusi

Gli scienziati del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno fatto un passo avanti nella comprensione delle forme 3D e delle dinamiche di piccole disposizioni magnetiche atomiche simili a tornado, note come skyrmion, nei materiali sfusi. Gli Skyrmion hanno il potenziale per rivoluzionare l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni, poiché richiedono molta meno energia rispetto ai metodi attuali.

L’elaborazione tradizionale delle informazioni binarie si basa su stati di carica elettrica, che generano resistenza e calore. Al contrario, gli skyrmion offrono una soluzione più efficiente manipolando e memorizzando informazioni in stati magnetici stabili, utilizzando lo spin (polarità magnetica) delle particelle atomiche invece della carica elettrica. Questo campo di ricerca è noto come spintronica.

Il team guidato dal NIST si è concentrato sugli skyrmioni magnetici, che si formano naturalmente in alcuni reticoli atomici a causa delle proprietà magnetiche ed elettriche degli atomi circostanti. Questi skyrmion hanno tipicamente dimensioni comprese tra 20 e 200 nanometri.

Per studiare le forme 3D e la dinamica degli skyrmioni, i ricercatori hanno utilizzato l’imaging dei neutroni e un algoritmo di ricostruzione. Hanno creato campioni sfusi contenenti tubi skyrmion impilati e hanno diretto un raggio di neutroni sui campioni. Ruotando i campioni in modo incrementale e combinando le “fette” risultanti, il team è stato in grado di creare un’immagine 3D dei tubi skyrmion.

La ricerca ha rivelato che i tubi skyrmion nei materiali sfusi non formano forme coerenti a causa di difetti e asimmetrie nel reticolo. La comprensione di questi effetti e di come manipolare il materiale per controllarli è fondamentale per ulteriori ricerche e potenziali applicazioni.

I risultati di questo studio aprono le porte all’utilizzo degli skyrmion per un’elaborazione e un’archiviazione più efficiente delle informazioni. Svelando i misteri della dinamica degli skyrmion, gli scienziati possono esplorare nuove possibilità per il futuro della spintronica.

Fonte:

– Fisica della Natura (2023)

– NIST