Nuove conoscenze sulle proteine ​​del sistema immunitario e sui potenziali trattamenti per le malattie

I ricercatori del Bridge Institute presso l’USC Michelson Center for Convergent Bioscience, in collaborazione con team internazionali, hanno compiuto progressi significativi nella comprensione di alcune proteine ​​del sistema immunitario. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell, si concentra sulla cascata del complemento e sul suo ruolo nella nostra risposta immunitaria.

La cascata del complemento è una serie di eventi che si attivano quando vengono rilevate potenziali minacce nel corpo. Questo processo produce messaggeri proteici, C3a e C5a, che poi attivano recettori specifici sulle cellule, innescando segnali interni. Tuttavia, i meccanismi di questi recettori, in particolare C5aR1, sono rimasti sfuggenti.

Utilizzando la microscopia crioelettronica, i ricercatori sono stati in grado di catturare immagini dettagliate di questi recettori in azione. Queste immagini forniscono informazioni su come i recettori interagiscono con le molecole, cambiano forma dopo l’attivazione e trasmettono segnali all’interno della cellula.

I risultati hanno potenziali implicazioni per lo sviluppo di farmaci che prendono di mira questi recettori per trattare una serie di malattie, inclusi casi gravi di COVID-19, artrite reumatoide, malattie neurodegenerative e cancro. Questa ricerca offre approfondimenti completi su una famiglia di recettori cruciali all’interno del sistema immunitario e getta le basi per studi futuri che mirano a sfruttare la potenza delle difese naturali del nostro corpo.

Mentre la comunità globale continua ad affrontare malattie che colpiscono milioni di persone, comprendere le sfumature del nostro sistema immunitario diventa sempre più importante. Questa ricerca contribuisce a tale comprensione e apre potenziali strade per opzioni terapeutiche innovative.

