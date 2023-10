Alla scoperta della gioia del bouldering: la prospettiva di un non atleta

Il bouldering, una forma di arrampicata su roccia che si svolge su pareti artificiali indoor senza corde o imbracatura, può sembrare intimidatorio per le persone non atletiche come me. Tuttavia, dopo averlo provato all'inizio di quest'anno, ho subito scoperto che il bouldering è accessibile e divertente indipendentemente dal livello di abilità.

La prima volta che sono entrato in una palestra di bouldering, mi sono sentito sopraffatto dalla vista di scalatori esperti che percorrevano senza sforzo le pareti. Dubitavo delle mie capacità, chiedendomi come io, scrittrice e mamma gatta casalinga, sarei stata in grado di eseguire movimenti così impegnativi dal punto di vista fisico. Nonostante le mie riserve, ho deciso di provarci.

Con il supporto e l'incoraggiamento del mio ragazzo e del suo amico esperto scalatore, ho iniziato a tentare le vie più facili, contrassegnate dal colore viola. All'inizio anche sollevarmi da terra è stata una sfida, ma mentre continuavo a salire, mi sono ritrovato fisicamente esausto ma euforico.

L'arrampicata e il bouldering offrono benefici sia fisici che mentali. Aiuta a sviluppare forza e resistenza mantenendo la mente concentrata, riducendo l'ansia e aumentando la fiducia e l'autostima. L’aspetto della risoluzione dei problemi dell’attività ha favorito un senso di lavoro di squadra e cameratismo tra gli alpinisti di diversi livelli di abilità.

Sebbene i progressi siano stati lenti, ora sono avanzato fino all'arrampicata su rocce arancioni, al livello successivo dopo quello viola. Cado ancora regolarmente, ma questo non ha smorzato il mio entusiasmo. Ogni settimana le formazioni rocciose cambiano, mantenendo la pratica interessante ed emozionante.

Il bouldering è diventato un hobby condiviso per me e i miei amici, sostituendo la solita routine di cenare e bere nei fine settimana. Consiglio vivamente il bouldering a chiunque, in particolare a coloro che si considerano non atletici. Trovare passione in qualcosa in cui si è mediocri può essere liberatorio e portare una gioia immensa.

Che io conquisti o meno vie più impegnative, continuerò ad arrampicare semplicemente perché mi rende felice. Quando un'attività viene perseguita per divertimento personale piuttosto che per una convalida esterna, ci consente di sperimentare un mondo più leggero.

Fonte: l'articolo di origine