Un nuovo studio rivela geni potenzialmente resistenti allo stress nella pianta di Moringa

Gli scienziati dell'Institute of Life Science (ILS) hanno condotto uno studio innovativo sul genoma della Moringa oleifera, nota anche come bacchetta. Questa pianta è da tempo riconosciuta per il suo alto valore nutritivo e le sue varie proprietà medicinali. Tuttavia, la ricerca recente si è concentrata su un aspetto diverso del genoma della pianta: il suo potenziale di resistere allo stress abiotico, in particolare alle condizioni di siccità.

I ricercatori ILS hanno accettato la sfida di sequenziare, assemblare e annotare il genoma della Moringa oleifera var Bhagya. Grazie ai loro sforzi, sono riusciti a identificare l'incredibile cifra di 32,062 geni codificanti proteine ​​all'interno del genoma assemblato. Gli scienziati hanno anche scoperto che i fattori di trascrizione dello shock termico svolgono un ruolo cruciale nella risposta della pianta allo stress abiotico, come la siccità.

Per esplorare ulteriormente il significato di questi fattori di trascrizione dello shock termico, i ricercatori hanno analizzato i loro modelli di espressione in risposta allo stress da siccità. Questa analisi ha portato all'identificazione di 21 proteine ​​da shock termico nel genoma della Moringa oleifera. Queste proteine, di lunghezza compresa tra 110 e 1,530 aminoacidi, hanno un immenso potenziale nel migliorare la resistenza della pianta alle condizioni di stress.

Andando avanti, gli scienziati dell'ILS stanno conducendo ulteriori studi di caratterizzazione e convalida funzionale su questi fattori di trascrizione dello shock termico identificati. Il loro scopo è scoprire nuove fonti di geni resistenti allo stress all’interno della Moringa oleifera, che possono essere utilizzati per migliorare la resilienza e la sostenibilità complessive di questa preziosa pianta.

Gli straordinari risultati di questo studio sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale Frontiers in Plant Sciences. Il gruppo di ricerca, composto da Sushree Shyamali, Seema Pradhan, Mitrabinda Panda e Ajay Parida, ha gettato nuova luce sul potenziale genetico della pianta Moringa, aprendo interessanti possibilità per futuri progressi nell'agricoltura e nella selezione delle piante.

FAQ

Cos'è la Moringa oleifera?

La Moringa oleifera, comunemente nota come bacchetta, è un'importante specie vegetale nota per il suo alto valore nutrizionale e medicinale. Ogni parte dell'albero, comprese le foglie, è adatta a vari scopi nutrizionali e medicinali.

Quali sono alcuni degli usi della Moringa oleifera?

Gli estratti delle foglie di Moringa oleifera sono usati per trattare la malnutrizione e per migliorare la produzione di latte materno nelle madri che allattano. Inoltre, questa pianta è riconosciuta per le sue potenziali proprietà antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie, antidiabetiche e antimicrobiche.

Cosa ha rivelato lo studio sulla Moringa oleifera?

Lo studio condotto dall'Institute of Life Science ha rivelato che i fattori di trascrizione dello shock termico svolgono un ruolo vitale nella risposta della pianta allo stress abiotico, in particolare alla siccità. I ricercatori hanno identificato 21 proteine ​​da shock termico nel genoma della Moringa oleifera, che hanno il potenziale per migliorare la resilienza della pianta alle condizioni stressanti.

Quali sono i prossimi passi della ricerca?

Gli scienziati dell'ILS sono attualmente impegnati nell'ulteriore caratterizzazione e convalida dei fattori di trascrizione dello shock termico identificati nella Moringa oleifera. Il loro obiettivo è scoprire nuovi geni resistenti allo stress all'interno della pianta, che possano contribuire a migliorarne la resilienza e il potenziale genetico complessivo.