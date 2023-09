Comprensione della dinamica elettronica nei liquidi utilizzando campi laser intensi

In un recente studio pubblicato su Nature Physics, i ricercatori hanno fatto luce sul comportamento unico della dinamica degli elettroni nei liquidi quando esposti a intensi campi laser. Impiegando la tecnica della generazione ad alta armonica (HHG), che prevede la generazione di fotoni ad alta energia utilizzando intensi campi laser, il team di scienziati è stato in grado di sondare la dinamica degli elettroni nei liquidi e scoprire il percorso libero medio dell'elettrone.

Gli elettroni nei liquidi svolgono un ruolo cruciale in vari processi chimici e comprenderne il comportamento è essenziale per far avanzare le nostre conoscenze in settori quali i processi biologici e i danni al DNA. Tuttavia, catturare i movimenti ultraveloci degli elettroni all’interno dei liquidi è stata una sfida importante a causa dei loro tempi estremamente brevi, dell’ordine degli attosecondi.

I ricercatori hanno sviluppato un apparato specializzato presso l'ETH di Zurigo per studiare l'interazione dei liquidi con laser intensi. Hanno scoperto che l'energia massima dei fotoni ottenuta tramite HHG nei liquidi era indipendente dalla lunghezza d'onda del laser, indicando un comportamento unico rispetto ai gas e ai solidi.

Ulteriori indagini hanno rivelato che il percorso libero medio dell'elettrone, ovvero la distanza media che un elettrone può percorrere prima di scontrarsi con un'altra particella, determina l'energia massima del fotone. I ricercatori sono stati in grado di recuperare questa quantità, nota come percorso libero medio effettivo degli elettroni, dai dati sperimentali utilizzando un modello analitico che teneva conto della diffusione degli elettroni.

Questo studio non solo fornisce preziose informazioni sulla dinamica degli elettroni nei liquidi, ma rende anche l'HHG un nuovo strumento spettroscopico per lo studio dei liquidi. Acquisendo una comprensione più approfondita di questi processi ultraveloci, gli scienziati possono far avanzare la ricerca in campi quali la chimica, la biologia e la scienza dei materiali.

Nel complesso, questa ricerca apre nuove porte per lo studio del comportamento degli elettroni nei liquidi e apre la strada a studi futuri sulla dinamica degli elettroni in questa importante fase della materia.

Fonte:

– Fisica della Natura: [DOI: 10.1038/s41567-023-02214-0]

– Definizioni dei termini:

– Fotone: una particella di luce responsabile della forza elettromagnetica.

– DNA: Molecola che trasporta le istruzioni genetiche per lo sviluppo e il funzionamento negli organismi.