I ricercatori scoprono il meccanismo molecolare di attivazione e segnalazione dei recettori del complemento

I ricercatori dell’Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur hanno compiuto un passo avanti significativo nella comprensione del meccanismo molecolare dell’attivazione e della segnalazione dei recettori del complemento. Guidato dal professor Arun K Shukla, il team del Dipartimento di Scienze Biologiche e Bioingegneria ha scoperto importanti informazioni sul funzionamento dei recettori dell'anafilatossina, che potrebbero avere implicazioni future per la scoperta di farmaci in vari disturbi infiammatori.

Lo studio si è concentrato sul sistema del complemento, una parte essenziale della nostra risposta immunitaria, e sulla sua dipendenza dalle anafilatossine come C3a e C5a. Queste anafilatossine interagiscono con recettori specifici, noti come C3aR e C5aR1, e il team ha cercato di comprendere meglio come questi recettori riconoscono i loro bersagli, attivano e controllano la segnalazione.

Oltre a far luce sul funzionamento dei recettori dell'anafilatossina, la ricerca ha anche rivelato un meccanismo naturale per ridurre la risposta infiammatoria causata da C5a. Questo meccanismo prevede la rimozione di una parte specifica della molecola C5a. Inoltre, lo studio ha identificato un peptide che attiva selettivamente C3aR, dimostrando che i recettori possono rispondere in modo diverso a vari composti.

Le scoperte del team hanno il potenziale per favorire la scoperta di nuovi farmaci nel trattamento di una serie di malattie umane, tra cui l'artrite, l'asma e la sepsi. Acquisendo una comprensione più chiara del funzionamento dei recettori dell'anafilatossina, gli scienziati possono sviluppare terapie mirate per modulare la risposta immunitaria e alleviare l'infiammazione.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Cell. Il team era composto dal Prof Shukla, nonché da ricercatori del Dipartimento di Scienze Biologiche e Bioingegneria dell'IIT Kanpur, del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università della California del Sud e della Sezione di Biologia Molecolare e Computazionale.