La bellezza dei cieli: Star Party nella Hanle Dark Sky Reserve

L'Istituto Indiano di Astrofisica (IIA) ha recentemente organizzato il primo star party ufficiale per astrofili esperti presso la Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) in Ladakh, in India. Hanle ospita l'Osservatorio Astronomico Indiano dell'IIA, e i suoi cieli bui e il clima secco lo rendono un luogo ideale per i telescopi professionali.

Circa 30 astrofili provenienti da varie città dell'India si sono recati ad Hanle con i loro telescopi e macchine fotografiche per sperimentare la bellezza dei cieli incontaminati, liberi dall'inquinamento luminoso. I partecipanti erano ansiosi di catturare fotografie di deboli oggetti celesti difficili da osservare in altri luoghi.

La Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), che comprende un'area di circa 22 km di raggio intorno a Hanle, è stata recentemente designata dall'UT Ladakh per osservare e controllare l'inquinamento luminoso nella regione. Questa designazione mira a preservare i cieli oscuri incontaminati per la ricerca astronomica.

Assorti nei loro progetti astrofotografici individuali, i partecipanti hanno installato i loro telescopi fuori dall'osservatorio. Le notti fredde non li hanno scoraggiati, mentre sfidavano le basse temperature, avvolti in abiti caldi, per guardare attraverso i loro telescopi. Una moltitudine di nubi di gas e galassie si sono rivelate, con un livello di dettaglio difficile da distinguere da paesi e città inquinate dalla luce.

Sudhash Natarajan della Bangalore Astronomical Society ha condiviso la sua esperienza nell'osservazione di galassie oscure e deboli all'HDSR, grazie al cielo eccezionalmente scuro di Bortle-1. Ha sottolineato le sfide poste dall'alta quota, dal clima freddo, dalla mancanza di ossigeno e dal trasporto di attrezzature pesanti, ma ha sottolineato che ne è valsa sicuramente la pena.

Lo star party ha offerto un'opportunità unica agli astrofili esperti di approfondire le meraviglie dell'universo, in un ambiente non toccato dall'interferenza delle fonti di luce artificiale. Il successo di questo evento fa ben sperare per i futuri raduni che permetteranno agli appassionati di continuare ad esplorare le meraviglie del cielo notturno.

Fonte:

– Istituto Indiano di Astrofisica (IIA)

– UT Ladakh (nessun URL fornito)