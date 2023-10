L'Istituto indiano di astrofisica promuoverà l'"astroturismo" con uno "Star Party" annuale alla Hanle Dark Sky Reserve

L'Istituto Indiano di Astrofisica (IIA) sta valutando la promozione dell'"Astroturismo" rendendo lo "Star Party" un evento annuale presso la Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) nel Ladakh orientale. Questa idea è nata dopo l'organizzazione di successo del primo "Star Party" ufficiale per astrofili esperti presso l'HDSR.

Hanle, che ospita l'Osservatorio Astronomico Indiano dell'IIA, è rinomato per i suoi cieli bui e il clima secco, che lo rendono un luogo ideale per osservare le stelle. All'evento hanno partecipato circa 30 astrofili, portando i loro telescopi e macchine fotografiche per catturare la bellezza dei cieli incontaminati e fotografare oggetti celesti altrimenti difficili da catturare in altri luoghi.

La Hanle Dark Sky Reserve mira a controllare l'inquinamento luminoso nell'area per preservare i cieli bui incontaminati per la ricerca astronomica. Si prevede che questa iniziativa porterà anche sviluppo socio-economico ai villaggi locali, poiché la Riserva sarà promossa come destinazione turistica per l'astrofotografia e l'osservazione delle stelle.

L'Istituto Indiano di Astrofisica prevede di istituire l'HDSR Star Party come evento annuale, attirando appassionati di astronomia da tutta l'India e dall'estero. L'evento è stato sostenuto dall'Unione Territorio del Ladakh, che ha finanziato le spese di viaggio da Leh a Hanle ed è stato co-organizzatore.

Inoltre, come parte dei suoi sforzi per promuovere l’astroturismo, l’IIA ha acquistato 24 piccoli telescopi e li ha distribuiti ad abitanti selezionati all’interno della riserva. Questi abitanti del villaggio sono stati formati come ambasciatori dell'astronomia, che guidano i visitatori e fungono da intermediari esperti del cielo notturno.

La Hanle Dark Sky Reserve offre un'opportunità unica agli abitanti dei villaggi di impegnarsi nel turismo basato sulla scienza e di beneficiare del crescente numero di soggiorni in famiglia rivolti agli astroturisti. Con i suoi meravigliosi cieli bui e l’entusiasmo della comunità locale, il progetto HDSR racchiude un potenziale significativo sia per la ricerca astronomica che per la promozione del turismo nella regione.

Definizioni:

Astroturismo – Turismo che si concentra sull’osservazione e sull’esperienza dei fenomeni celesti, come l’osservazione delle stelle e l’astrofotografia.

Star Party – Un evento in cui astronomi e altri osservatori delle stelle si riuniscono per osservare e studiare gli oggetti celesti.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Un'area nel Ladakh orientale, in India, nota per i suoi cieli eccezionalmente bui e dedicata a preservare queste condizioni incontaminate per la ricerca astronomica.

Indian Institute of Astrophysicals (IIA) – Un istituto di ricerca a Bangalore, in India, dedicato allo studio dell'astrofisica e alla conduzione di ricerche astronomiche.

Fonte:

– Istituto Indiano di Astrofisica (IIA)

– Territorio dell'Unione del Ladakh