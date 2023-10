Una nuova ricerca suggerisce che Venere potrebbe aver avuto una tettonica a placche simile a quella terrestre, aprendo la possibilità di vita antica

By

Una nuova ricerca ha svelato un'affascinante scoperta su Venere, il secondo pianeta dal Sole e spesso considerato il gemello della Terra. Secondo un team di scienziati della Brown University, Venere potrebbe aver posseduto una tettonica a placche simile a quella terrestre miliardi di anni fa. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulla natura inospitale di Venere e solleva la possibilità che il rovente pianeta un tempo ospitasse la vita.

I ricercatori sono giunti a questa conclusione attraverso una combinazione di raccolta di dati atmosferici e modellazione computerizzata. Esaminando l’attuale composizione atmosferica e la pressione superficiale di Venere, il team ha ipotizzato che queste condizioni sarebbero possibili solo se il pianeta avesse sperimentato la tettonica a placche in passato. A differenza delle caratteristiche geologiche dinamiche e diversificate della Terra create dalla tettonica a placche, Venere possiede un coperchio stagnante, un'unica placca solida che limita il movimento e la fuoriuscita di gas dal suo interno.

Tuttavia, i ricercatori ritengono che Venere non sia sempre stata così. Circa 3.5-4.5 miliardi di anni fa, Venere potrebbe aver subito uno spostamento tettonico delle placche simile a quello della Terra. Questo periodo di tettonica a placche potrebbe spiegare l’abbondanza di azoto e anidride carbonica presenti oggi nell’atmosfera di Venere. Ciò implica anche che il pianeta potrebbe essere stato in grado di sostenere la vita microbica prima di subire cambiamenti significativi che lo separavano dalla sua somiglianza con la Terra.

Questa ricerca innovativa sfida la prospettiva binaria di determinare la capacità di un pianeta di sostenere la vita. Piuttosto che una semplice risposta sì o no, gli scienziati ora devono considerare le sfumature della storia geologica del mondo. Questa rivelazione ha implicazioni anche per lo studio di altri corpi celesti, come Europa, una luna di Giove che mostra una tettonica a placche simile a quella terrestre. Inoltre, richiede una rivalutazione dell’abitabilità degli esopianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro sole.

Sebbene questi risultati forniscano informazioni preziose, molte domande rimangono senza risposta. Le missioni future, come la missione DAVINCI della NASA prevista per il 2031, approfondiranno i misteri di Venere e potenzialmente confermeranno la ricerca. Gli scienziati sono ansiosi di capire perché la tettonica a placche di Venere è cambiata e quali fattori hanno portato alla sua radicale divergenza dalle condizioni della Terra. Svelare questi misteri potrebbe far luce sul destino del nostro pianeta e sulle condizioni che potrebbero costringerlo su una traiettoria simile a quella di Venere.

FAQ:

D: Cosa ha scoperto la nuova ricerca su Venere?

R: La ricerca suggerisce che Venere potrebbe aver avuto una tettonica a placche simile a quella terrestre miliardi di anni fa, sfidando le precedenti ipotesi sulla natura inospitale del pianeta e aumentando la possibilità di vita antica.

D: Come sono arrivati ​​a questa conclusione i ricercatori?

R: Il team ha utilizzato la raccolta di dati atmosferici e la modellazione computerizzata per determinare che l'attuale composizione atmosferica di Venere e la pressione superficiale sono probabilmente il risultato della tettonica a placche del suo passato.

D: In che modo la palpebra stagnante di Venere differisce dai processi tettonici della Terra?

R: A differenza della Terra, che ha una tettonica a placche dinamica responsabile delle sue diverse caratteristiche geologiche, Venere ha un coperchio stagnante: un’unica placca solida che limita il movimento e le perdite di gas dal suo interno.

D: Che implicazioni ha questa ricerca per lo studio degli altri corpi celesti?

R: Questa ricerca spinge gli scienziati a considerare le sfumature della storia geologica di un mondo nel valutare la sua capacità di sostenere la vita. Influenza anche lo studio di altri corpi, come Europa, una luna di Giove, e gli esopianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro sole.

D: Quali domande rimangono senza risposta?

R: Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché la tettonica a placche di Venere è cambiata, portando alla sua divergenza dalle condizioni della Terra. Anche la causa di questa trasformazione e le sue implicazioni per il futuro della Terra richiedono ulteriori indagini.