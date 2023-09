L'astronauta Frank Rubio si rammarica della durata prolungata della missione

By

L'astronauta Frank Rubio, che attualmente detiene il record per la permanenza più lunga nello spazio di un astronauta della NASA, ha rivelato che avrebbe rifiutato la missione se avesse saputo che sarebbe durata più di un anno invece dei sei mesi previsti. Rubio ha fatto questa ammissione durante una trasmissione in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove risiede da settembre 2022.

La missione di Rubio fu estesa quando la navicella spaziale che avrebbe dovuto riportarlo sulla Terra iniziò a perdere liquido refrigerante nell'orbita terrestre bassa. Di conseguenza, il viaggio di ritorno divenne pericoloso, costringendo Rubio a rimanere sulla ISS per altri sei mesi. Nonostante abbia realizzato un’impresa significativa diventando il primo astronauta statunitense a trascorrere un anno nello spazio e superando il precedente record stabilito da Mark Vande Hei, Rubio ha espresso che non si sarebbe iscritto volentieri per un periodo così lungo.

La decisione è stata guidata principalmente da impegni familiari, poiché Rubio ha menzionato la mancanza di eventi importanti durante il suo lungo soggiorno. Ha sottolineato che avrebbe dovuto rifiutare la missione se gli fosse stata data la scelta in anticipo, affermando che il ricongiungimento con sua moglie e i suoi figli al ritorno sulla Terra è la sua massima priorità. Rubio ha anche menzionato il suo desiderio di godersi i piaceri semplici del ritorno a casa, come passare il tempo in giardino e assaporare la pace e la tranquillità.

Nonostante le sue riserve personali, Rubio ha riconosciuto la necessità di fare sacrifici per garantire il buon funzionamento della ISS. Ha riconosciuto l'importanza di portare a termine la missione e di contribuire efficacemente alla ricerca scientifica in corso condotta sulla stazione.

Mentre Rubio si prepara a tornare sulla Terra a bordo di una navicella spaziale Soyuz, la sua storia offre uno sguardo raro sulle sfide emotive affrontate dagli astronauti che trascorrono lunghi periodi lontani dalle loro famiglie. Il suo rammarico per la durata prolungata della missione sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra risultati professionali e impegni personali.

