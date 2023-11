L’importanza delle strutture integrate per il trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda

Fonte: Irish Independent

Secondo una madre preoccupata, Amy Hanley, la mancanza di strutture di trattamento integrate per i disturbi alimentari in Irlanda sta causando inutili sofferenze ai pazienti e alle loro famiglie. Sua figlia Arabella, 16 anni, a cui è stata diagnosticata l'anoressia nervosa, è stata costretta a spostarsi tra diversi ospedali a causa della disconnessione dei servizi. Sebbene alcuni ospedali offrano supporto psichiatrico, non dispongono delle strutture necessarie per l'alimentazione attraverso un sondino nasogastrico (NG), di cui Arabella ha bisogno. D’altro canto, gli ospedali dotati di tubi NG non dispongono di specialisti in disturbi alimentari in grado di fornire il supporto psicologico essenziale. Questo movimento avanti e indietro non solo prolunga il processo di recupero di Arabella, ma aggiunge anche stress emotivo all'intera famiglia.

Amy Hanley sta organizzando una protesta presso il Dipartimento della Salute per chiedere il cambiamento e una maggiore accessibilità ai centri di cura integrati. Crede che avere uno o due centri specializzati nei disturbi alimentari nel paese, che forniscano supporto sia medico che mentale, sarebbe di grande beneficio per i pazienti come sua figlia. L’intervento precoce è fondamentale nel trattamento dei disturbi alimentari, poiché può impedire che la malattia diventi più grave e difficile da superare. Il trattamento specialistico ambulatoriale è considerato il modo più efficace per ritrovare la salute delle persone con disturbi alimentari.

Sebbene il Dipartimento della Salute abbia riconosciuto la necessità di miglioramenti, sostiene che il contesto terapeutico più efficace per i disturbi alimentari è nella comunità. Ritengono che i servizi dedicati ai disturbi alimentari basati sulla comunità, composti da team multidisciplinari con formazione specialistica, siano i più attrezzati per fornire cure e trattamenti basati sull’evidenza. L’Health Service Executive (HSE) ha dato priorità ai servizi per i disturbi alimentari come parte dei suoi programmi clinici nazionali, con l’obiettivo di sviluppare un’assistenza di alta qualità centrata sulla persona attraverso un approccio basato sull’evidenza.

In conclusione, l’attuale sistema frammentato per il trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda sta causando sofferenze inutili e prolungando il recupero di pazienti come Arabella. Sono disperatamente necessarie strutture di trattamento integrate che combinino supporto medico e di salute mentale per garantire i migliori risultati possibili alle persone con disturbi alimentari. Il Dipartimento della Salute e l’HSE devono lavorare insieme per affrontare questo problema e fornire assistenza accessibile e completa a chi ne ha bisogno.

Domande frequenti sul trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda

1. Cos'è l'anoressia nervosa?

L’anoressia nervosa è un disturbo alimentare restrittivo caratterizzato dall’intensa paura di aumentare di peso e dalla limitazione dell’apporto energetico. Gli individui con anoressia possono avere percezioni distorte dell’immagine corporea e impegnarsi in comportamenti estremi di perdita di peso.

2. Perché l’intervento precoce è importante nel trattamento dei disturbi alimentari?

L’intervento precoce è fondamentale nel trattamento dei disturbi alimentari poiché può impedire che la malattia diventi più grave e difficile da superare. Con una valutazione precoce e un trattamento basato sull’evidenza, le possibilità di recupero sono significativamente migliorate.

3. Qual è lo stato attuale delle strutture per il trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda?

L’Irlanda non dispone di strutture di trattamento integrate per i disturbi alimentari, costringendo i pazienti a spostarsi da un ospedale all’altro per diversi tipi di cure. Questa frammentazione dei servizi si traduce in un recupero prolungato e in un aumento dello stress per i pazienti e le loro famiglie.

4. Cosa si sta facendo per migliorare il trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda?

L’Health Service Executive (HSE) ha dato priorità ai servizi per i disturbi alimentari come parte dei suoi programmi clinici nazionali, con l’obiettivo di sviluppare un’assistenza di alta qualità centrata sulla persona attraverso approcci basati sull’evidenza. Il Dipartimento della Salute si è inoltre impegnato ad aumentare i finanziamenti e il sostegno ai servizi di salute mentale, compreso il trattamento dei disturbi alimentari.

5. Come possono le persone accedere al trattamento dei disturbi alimentari in Irlanda?

In Irlanda, i bambini e gli adolescenti con disturbi alimentari possono accedere alle cure attraverso i team comunitari dei Servizi di salute mentale per bambini e adolescenti (CAMHS). I pazienti che necessitano di cure ospedaliere possono essere indirizzati a uno dei centri ospedalieri approvati dal CAMHS, sebbene i letti specializzati nei disturbi alimentari siano limitati.