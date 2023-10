Mantenere viva la speranza: il viaggio di una famiglia attraverso le avversità

Una coppia di Kitchener ha trovato un modo unico per rimanere positiva di fronte alle sfide, soprattutto da quando la loro figlia Raiya di due anni ha combattuto problemi di salute fin dalla nascita. Dopo una degenza prolungata nell'unità di terapia intensiva pediatrica (PICU) presso il McMaster Children's Hospital (MCH) di Hamilton Health Sciences, Raiya è stata recentemente dimessa e ora riceve cure a casa con l'assistenza della sua famiglia dedicata.

Il viaggio di Raiya è stato segnato da resilienza e determinazione. Nata prematuramente, pesava solo 1 libbra e 4 once, ha riscontrato problemi ai polmoni che hanno provocato difficoltà respiratorie. La prima visita di Raiya al MCH è stata nell'unità di terapia intensiva neonatale e, sfortunatamente, il suo secondo compleanno è stato rovinato dalla malattia. Tuttavia, lo spirito di Raiya è rimasto incrollabile.

Durante la sua permanenza nella PICU, Raiya ha ricevuto cure da vari professionisti sanitari, tra cui infermieri, fisioterapisti e specialisti della vita infantile. Tutti hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere la guarigione di Raiya e nel garantirle conforto. La dottoressa Melissa J. Parker, medico dello staff di terapia intensiva pediatrica, ha guidato il team sanitario di Raiya, gestendo in modo complesso i suoi farmaci e ideando un piano per svezzarla gradualmente dal ventilatore.

La perseveranza è stata una caratteristica distintiva del viaggio di Raiya. Anche mentre era intubata, Raiya ha mostrato la sua determinazione partecipando attivamente a varie attività. Con l'aiuto del suo fisioterapista ha riacquistato forza e mobilità attraverso il gioco. I progressi di Raiya sono stati evidenti mentre passava dal giocare con le palline e il Play Dough al camminare.

Ad agosto, Raiya è stata sottoposta a un intervento di tracheostomia per migliorare la sua respirazione. Ciò ha comportato la creazione di un’apertura nel collo per inserire una cannula tracheostomica, che avrebbe mantenuto aperte le vie aeree e favorito la respirazione. Raiya ha ricevuto una riabilitazione intensiva durante questo periodo e i suoi genitori hanno ricevuto una formazione su come prendersi cura di lei a casa con la tracheostomia. Si prevede che la tracheostomia sarà necessaria per i prossimi due anni.

Durante questo viaggio impegnativo, la famiglia di Raiya è stata un pilastro di forza. Sono riusciti a bilanciare le responsabilità di prendersi cura di Raiya con la loro vita familiare e quella di altri due bambini. Il sostegno che hanno ricevuto dagli operatori sanitari e dai loro cari è stato inestimabile.

La storia di Raiya è una testimonianza del potere della speranza e della resilienza. Nonostante gli ostacoli che ha dovuto affrontare, continua ad andare avanti, guidata dal sostegno incrollabile della sua famiglia e del personale sanitario. Il viaggio di Raiya ci ricorda che con amore e determinazione tutto è possibile.

FAQ

1. Cos'è una tracheotomia?

Una tracheotomia è una procedura chirurgica che prevede la creazione di un'apertura nella parte anteriore del collo e l'inserimento di un tubo nella trachea (trachea). Questo aiuta a mantenere aperte le vie aeree e aiuta la respirazione.

2. Che cos'è l'Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (PICU)?

L'Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (PICU) è un'unità specializzata in un ospedale che fornisce terapia intensiva e cure specializzate per bambini critici. È composto da un team di professionisti sanitari altamente qualificati che hanno esperienza nella cura di bambini con esigenze mediche complesse.

3. Quanto tempo è rimasto Raiya in ospedale?

Raiya ha trascorso più di quattro mesi in ospedale, compreso un ricovero nell'unità di terapia intensiva neonatale (NICU) e due ricoveri in PICU.

4. In che modo la famiglia di Raiya ha dimostrato il proprio sostegno il giorno in cui è stata dimessa?

Il giorno in cui Raiya è stata dimessa dall'ospedale, la sua famiglia indossava magliette abbinate con la frase: "Ho avuto 99 problemi, ma una tracheostomia non è uno di essi", come un modo spensierato per commemorare l'occasione e rimanere positivi.

Fonte:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca